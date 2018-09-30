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أخبار البلد

مصر تشارك بمنتدى طشقند الأول للاستثمار السياحي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:50 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
أخطرت هيئة تنشيط السياحة بالاتحاد المصري للغرف السياحية، أن دولة أوزباكستان وجهت دعوة للشركات السياحية المصرية والهيئات ودور الأعمال للمشاركة فى المنتدى الأول للاستثمار فى مجال السياحة والمزمع إقامته فى مدينة طشقند فى الفترة من 19-21 نوفمبر.

وأشار الإخطار الذى حصل صدى البلد على نسخة منه مخاطبة هيئة تنشيط السياحة حال الرغبة فى المشاركة فى المنتدى الأول للاستثمار فى مجال السياحة وذلك خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أنه من المقرر مشاركة بعض منظمى الرحلات حول العالم بالمعرض لإبرام تعاقدات سياحية.

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