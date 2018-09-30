عميد علوم الفيوم للطلاب: الكلية منارة العلم والعلماء يجب أن تفخروا بها.. صور

شهد الدكتور عرفة صبري عميد كلية العلوم، تحت رعاية الدكتور أشرف رحيل ، رئيس جامعة الفيوم، اللقاء الطلابى الذى نظمته الكلية بحضور الدكتور صالح العونى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد أبو الغار القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور محمد أنور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب الجدد والقدامى .



وأكد عميد الكلية، أن كلية العلوم تعتبر منارة العلم والعلماء، موجها ً بعض الرسائل للطلاب متمثلة فى الالتزام حيث أن المرحلة الجامعية تختلف عن مرحلة ما قبل الجامعة لأن الطالب يكون مسئول مسئولية كاملة عن تصرفاته وأفعاله خلال سنوات دراسته بالجامعة.



وأضاف أن كلية العلوم تخدم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان فلابد أن يفخر الطالب بإلتحاقه بكلية العلوم , والرسالة الثانية هى التواصل مع إدارة رعاية الشباب وشئون الطلاب، والرسالة الثالثة هى المشاركة فى الأنشطة الطلابية المختلفة , والرسالة الرابعة هى التواصل مع الرائد العلمى بالكلية، والرسالة الخامسة هى الحفاظ على نظافة الكلية، والرسالة السادسة هى المظهر العام للطالب .



وأشار محمد أنور وكيل الكلية، إلى أن كلية العلوم تعتبر أم العلوم الأساسية التى تنبع منها الدراسة بكليات الهندسة والطب والصيدلة ، مشيرا إلى أن القرارات التى تصدر بالكلية قرارات جماعية يتم الاتفاق عليها أثناء انعقاد مجلس الكلية وليست قرارات فردية، كما قدم يد العون للطلاب الجدد والقدامى وصرح بأن مكتبه مفتوح لاستقبال أى مقترحات أو شكاوى مقدمة من الطلاب .



وطالب الدكتور صالح العونى وكيل الكلية ، من الطلاب الجدد بضرورة الاصرار على النجاح والحفاظ عليه وتحديد أهدافه والسعى لتحقيقها والتحلى بالأخلاق الحميدة فى التعامل مع أصدقائه وأساتذته بالكلية ولابد أن يكون الطالب لديه ثقة بالنفس بالاضافة إلى حرصه على حضور المحاضرات بانتظام .