خلف الله يطالب وزير التربية والتعليم بسرعة الاستجابة لمطالب معلمي نجع حمادي

طالب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بسرعة الاستجابة لاستغاثة أكثر من 350 معلما ومعلمة بإدارة نجع حمادي التعليمية بعد قرار انتدابهم لإدارات أخرى.



وأوضح "خلف الله" فى بيان صحفى له، اليوم، أن من بين المنتدبين 110 معلم تخصص لغة عربية و100 معلم فصل و13 علوم و53 معلم تربية مسرحية واداريين، واغلبهم من السيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، منوها بأن المسافة بين نجع حمادي وابوتشت تبلغ حوالي ٤0 كيلو متر ومع دشنا تبلغ أكتر من 30 كيلو متر ومرتبات هؤلاء المعلمين تتراوح ما بين 1200 الي 1400 وقيمة المواصلات التي سيتحلونها شهريا اكثر من 900 جنيها، وهو ما أدى إلى استياءهم نتيجة الاثار السلبية التى لحقت بهم.



وأضاف خلف الله أن أغلب هؤلاء المعلمين لا يوجد مصدر رزق غير هذه الوظيفة وكلهم متزوجون ويعولون أسرة مكونة من 3 أفراد الي 6 افراد، مناشدا وزير التربية والتعليم سرعة الاستجابة لمطلب هؤلاء المعلمين رحمة بظروفهم العائلية الصعبة.