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رياضة

غياب 4 عناصر أساسية عن قائمة ريال مدريد لمواجهة سيسكا موسكو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يسري غازي
كشف الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة جولين لوبيتيجي، عن قائمة الفريق الملكى لمواجهة نادي سيسكا موسكو الروسي بعد الغد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة الريال كلًا من: فى حراسة المرمى تيبو كورتوا وكيلور نافاس وكيكو كاسيا وبخط الدفاع داني كارفاخال وخيسوس فاييخو ورافائيل فاران وناتشو وألفارو أودريوزولا وريجيليون وفى خط الوسط توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وفالفيردي وماركوس ليورنتي وماركو أسينسيو وداني سيبايوس وبخط الهجوم ماريانو دياز وكريم بنزيما ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.

وغاب عن قائمة الفريق الملكى الرباعى سيرجيو راموس ومارسيلو وإيسكو والويلزى جاريث بيل.

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