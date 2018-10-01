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محافظات

ماكينة دراس تلتهم كف عامل زراعي في الدقهلية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:26 ص
اللواء محمد حجى مدير
اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية
همت الحسينى
أصيب عامل زراعي بقرية المالحة التابعة لمركز المنصورة، ببتر بكف يده اليمنى خلال عمله على ماكينة تستخدم في دراس قش الأرز والتهامها ليده.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد خالد الزيني، مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى الطوارىء بالمنصورة بوصول "السيد .م. ع"، 33 عاما ،عامل ، ومقيم قرية " المالحة " دائرة المركز مصابًا ببتر بكف اليد اليمنى " إدعاء حادث عارض " ولا يمكن استجوابه.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب محمد منصور، إلى المستشفى وبسؤال شقيق المصاب، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء عمل شقيقه على ماكينة دراس قش الأرز بأرضه الزراعية الكائنة بزمام القرية، جذبت الماكينة يده مما ادى إلى حدوث إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8960 لسنة 2018 إدارى مركز المنصورة، وبالعرض على النيابة العامة، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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