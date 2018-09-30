ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين.. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:37 م
صدى البلد
مروة فاضل
صدق اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية على صرف إعانة مالية فورية لمواطن كفيف وزوجته على المعاش، جاء ذلك خلال لقائه مع المواطنين لبحث شكواهم. 

وجه المحافظ بدراسة طلبهم بشأن استخراج شهادة إعاقة 5% لابنهما، نظرًا لظروفه الاجتماعية والصحية باعتباره العائل الوحيد للأسرة والمكونة من 3 أفراد وليس لديهم مصدر دخل يساعدهم على تحمل أعباء الحياة اليومية، كما وجه المحافظ بتوفير سيارة، خاصة من المحافظة لنقل الزوج وزوجته الكفيفين إلي مسكنهم بقرية مليج.

واستمع المحافظ إلى طلب مواطنة أرملة تطلب إلغاء انتدابها من مدرسة كفر البتانون الإعدادية إلى مدرسة بخاتي الإعدادية، نظرًا لعدم استطاعتها تحمل تكاليف السفر ذهابًا وإيابًا، وطلب آخر لأحد المواطنين يتضرر فيه من الظلم الواقع عليه من توجيه العلوم بإدارة قويسنا التعليمية، حيث تم انتدابه لأكثر من مدرسة بعيدة عن مكان إقامته، ويطلب نقله للعمل بأحد المدارس الحكومية بمدينة قويسنا مراعاة لظروفه الاجتماعية.

وعلى الفور أحال محافظ المنوفية الطلبين إلى وكيل وزارة التربية والتعليم لسرعة الفحص والعرض لإبداء الرأي القانوني وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لن يتوانى عن اتخاذ أي قرار من شأنه تيسير مصلحة المواطنين وتخفيف أعباء الحياة عن كاهلهم.
لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين.. صور
لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين.. صور
لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين.. صور
لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين.. صور
لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين.. صور

ترشيحاتنا

سوريا تفضح إرهاب تركيا في إدلب: المسلحون جاءوا منها وسيعودون إليها

النيابة تعاين موقع العثور على جثة طفل بالدقهلية.. ومصدر أمني: لا توجد سرقة أعضاء

تغريم ناقد رياضي 10 آلاف جنيه لسب مجدي عبد الغني

مؤسس فيس بوك مطلوب للتحقيق في بريطانيا بعد اختراق الحسابات

شال وطعنات .. لغز العثور على جثتين فى النيل بالقليوبية

سعر الذهب اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018 في ختام التعاملات

تحرك عسكري أمريكي مفاجئ نحو الصين

ننشر إنجازات نادي قضاة مجلس الدولة هذا العام

حسام باولو لـ صدى البلد: الزمالك الأسوأ في مسيرتي.. جاهز لقيادة الفراعنة من جديد.. كوبر دمر المهاجمين فى مصر.. ولقب الهداف ضربتي المقبلة

طريقة عمل سلطة الزبادي

سعت في علاجه من الإدمان.. مسجل يمزق جسد جدته لسرقتها بالهرم

تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مكتب الإرشاد لـ 7 أكتوبر للمرافعة .. فيديووصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين.. صور

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

الذهب الأبيض.. دمياط تحتفل بيوم حصاد القطن

محافظ الغربية يوجه بإزالة الطوابق المخالفة بالعمارات السكنية.. صور

فيديو

شاهد .. بديع والبلتاجى والشاطر والكتاتنى بالبدلة الحمراء فى أحداث مكتب الإرشاد
إحباط تهريب 88 ألف قرص مخدر لإحدى الدول العربية.. فيديو
دينا رامز تستعرض خبرا من موقع صدى البلد حول تغذية الشعر.. فيديو
عز العرب يوضح أهمية مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
وزيرة الصحة تعلن عن المبادرة الخاصة بالرعاية المركزة والحضانات والطوارئ

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟