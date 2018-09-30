لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين.. صور





وجه المحافظ بدراسة طلبهم بشأن استخراج شهادة إعاقة 5% لابنهما، نظرًا لظروفه الاجتماعية والصحية باعتباره العائل الوحيد للأسرة والمكونة من 3 أفراد وليس لديهم مصدر دخل يساعدهم على تحمل أعباء الحياة اليومية، كما وجه المحافظ بتوفير سيارة، خاصة من المحافظة لنقل الزوج وزوجته الكفيفين إلي مسكنهم بقرية مليج.



واستمع المحافظ إلى طلب مواطنة أرملة تطلب إلغاء انتدابها من مدرسة كفر البتانون الإعدادية إلى مدرسة بخاتي الإعدادية، نظرًا لعدم استطاعتها تحمل تكاليف السفر ذهابًا وإيابًا، وطلب آخر لأحد المواطنين يتضرر فيه من الظلم الواقع عليه من توجيه العلوم بإدارة قويسنا التعليمية، حيث تم انتدابه لأكثر من مدرسة بعيدة عن مكان إقامته، ويطلب نقله للعمل بأحد المدارس الحكومية بمدينة قويسنا مراعاة لظروفه الاجتماعية.





وعلى الفور أحال محافظ المنوفية الطلبين إلى وكيل وزارة التربية والتعليم لسرعة الفحص والعرض لإبداء الرأي القانوني وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.



من جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لن يتوانى عن اتخاذ أي قرار من شأنه تيسير مصلحة المواطنين وتخفيف أعباء الحياة عن كاهلهم.

صدق اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية على صرف إعانة مالية فورية لمواطن كفيف وزوجته على المعاش، جاء ذلك خلال لقائه مع المواطنين لبحث شكواهم.