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ديني

أمين الفتوى: قول صدق الله العظيم بعد تلاوة القرآن ليس ببدعة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:55 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للقارئ أن يقول بعد تلاوته: "صدق الله العظيم"، يقصد بذلك الثناء على الله عز وجل بما أثنى به على نفسه حين قال سبحانه: (قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «بعد انتهائي من حفظ القرآن وأقول صدق الله العظيم ولكن محفظى قال لي أن لا أقول صدق الله العظيم فماذا أفعل؟»، أنه يجوز قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من التلاوة فهذا جرى عمل القراء فى مشارق الأرض ومغاربها وتلقى بالقبول حيث قال سبحانه وتعالى { قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }.

وأشار إلى أنه لا يشترط قول صدق الله إلا فى مكان معين ولكنها تقال مطلقا وهذا أمر مقبول، أما الذى لا يكون مقبول هو التشدد واختيار الأقوال الشاذة وفرضها على خلق الله مما يتضاد ويتنافى مع المستقر فى المستمع ما لا يتضارع مع الدين.

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