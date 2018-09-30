رئيس جامعة الأزهر يشرح فكرة الكتاب الموحد لطلاب فرع أسيوط.. صور

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر بعض كليات الفرع اليوم، برفقة الدكتور أسامة محمد عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي والدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، وعقد لقاء مفتوحا مع الطلاب استمع خلاله لشكواهم واستفساراتهم.



وأوضح رئيس الجامعة، للطلاب فكرة الكتاب الموحد الذي تطبقه الجامعة هذا العام على مستوى جميع كليات الفرع كما قام بتوزيع الكتب والهدايا علي الطلاب الجدد ترحيبا بهم وذلك بكلية اللغة العربية بأسيوط.



كما تفقد بحيرة الاستزراع السمكي التابعة لكلية العلوم، وزار كلية البنات الإسلامية بأسيوط، واستمع للطالبات ووزع الكتب والهدايا علي الطالبات وسط ترحيب كبير من الطالبات، كما تفقد المطبخ والمطعم المركزي للمدينة الجامعية للطالبات.