وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعب خماسي بنادي شرم الشيخ الرياضي

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم "الأحد" ملعب لكرة القدم بالأبعاد الخماسية بنظام النجيل الصناعى في نادى شرم الشيخ الرياضي بعد الانتهاء من إنشاءه بشكل كامل وتزويده بأعمدة الإنارة الكاشفة، وذلك برفقة كل من محمد الغندور المدير التنفيذي للنادى، والدكتور هشام ربيع نائب رئيس النادى، ومحمد فتحى مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.



وتفقد الدكتور أشرف صبحي ملعب كرة القدم الجديد ، وملعب كرة القدم القانونى، وفندق الإقامة بالنادى، وصالات الأنشطة وحمام السباحة، وملاعب الإسكواش.



وعقد الوزير اجتماعًا مع مسئولى النادى حيث استمع إلى خطة إدارة النادى، والتعرف على الوفود التى يتم استضافتها بفندق إقامة النادى أثناء مشاركتهم فى البطولات الرياضية التى تقام بمدينة شرم الشيخ.



وطلب وزير الرياضة من مسئولى نادى شرم الشيخ الرياضي بتقديم تقرير يشمل الطلبات الخاصة بالتطوير المطلوب، وخطة تفعيل الإدارة الاقتصادية بالنادى من خلال الاستثمار، وتقديم التقرير إلى وزارة الشباب والرياضة؛ لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.



وكان وزير الشباب والرياضة قد بدأ زيارته لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء اليوم بحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، وتفقد مركز شباب شرم الشيخ ، وبيت الشباب الدولي، ومحطة الطاقة الشمسية بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، بالإضافة إلى لقاء المشاركين فى الملتقى العربي الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج.