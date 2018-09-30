صدى البلد يرصد لحظة رسم أكبر قلب رقمي في العالم بمصر.. فيديو وصور

تمكنت شركة فيليبس مصر من تحقيق رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث قامت الشركة برسم أكبر قلب رقمي في العالم على خريطة GPS، وهو القلب الرقمي الذي يمثل المسافة التي قطعها فريق الدراجين حول دلتا مصر.



تم تحقيق هذا الرقم احتفالًا بشهر التوعية بالقلب واليوم العالمي للقلب الذي وافق أمس السبت كان هذا التحدي هو ختام الفعاليات التي تضمنتها حملة العودة للنبض Back to Rhythm التي استمرت على مدار شهر كامل ونظمتها مؤسسة فيليبس بالتعاون مع فيليبس مصر والهلال الأحمر المصري.



وقام فريق الدراجين بالمشاركة في تحدي "العودة للنبض" والسير بدراجاتهم لمسافة 740 كم حول منطقة الدلتا، حيث تم تتبع الرحلة الطويلة من خلال تكنولوجيا GPS لتحديد المواقع الجغرافية، وبالتالي رسم أكبر قلب رقمي في العالم من خلال هذه التقنية.



بدأ الفريق رحلته من منطقة أهرامات الجيزة يوم 26 سبتمبر واستكمل التحدي يوم 28 سبتمبر.



وقال قائد فريق الدراجين جلال ذكري شاتيلا Galal Zekri-Chatila-سائق الدراجات المحترف: "لقد كان تحديًا صعبًا للغاية، وقمنا خلاله بالسير في العديد من المناطق حول مصر، وهو ما جعل منها رحلة مرهقة جدًا، ولكنها في الوقت نفسه تُعد شرفًا عظيمًا لنا قمنا خلاله باستخدام شغفنا بالدراجات لإيصال رسالة هامة مفادها دعوة الجميع للمحافظة على لياقتهم البدنية والصحية".



وخلال محاولات الوصول لتحقيق هذا الرقم العالمي، تضمنت حملة العودة للنبض العديد من الأنشطة التفاعلية التي ضمت كافة الفئات والشرائح والمؤسسات، لرفع الوعي بصحة القلب، بما في ذلك تنظيم عدد من البرامج التوعوية التي ركزت على تشجيع الغذاء الصحي واتباع أسلوب حياة صحي والتدرب على جهاز إنعاش القلب والرئتين CPR واسعافات انقاذ الحياة الأساسية (BLS).



وتضمنت الحملة وضع دراجات ثابتة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء القاهرة وتشجيع سكان هذه المناطق على ركوبها واستخدامها لمدة 10 دقائق للمساهمة في تحقيق الرقم المتفق عليه لعدد الكيلومترات الذي حددته مؤسسة فيليبس كي تتبرع بأجهزة انعاش القلب الأوتوماتيكية Phillips HeartStart AEDs للهلال الأحمر المصري للقيام بوضعها في الأماكن العامة الاستراتيجية في القاهرة .