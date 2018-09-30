مصدر أمنى: الزوج وراء قتل زوجته بميت غمر بسبب طمعه فى أموالها

كشف مصدر أمنى بالدقهلية أن التحقيقات الأولية فى قضية العثور على ربة منزل مذبوحة بإحدى قرى ميت غمر بينت أن الزوج هو وراء ذبحها وأن هروبه دليل على ذلك كما أن الجيران أكدوا أنهما دائما الشجار خلال الفترة الماضية وأنه كان يتعاطى المخدرات ويقوم بجمع الكراتين.



وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من أحد أهالى كفر النصر يفيد باكتشافه مصرع ربة منزل بعد سماعه بكاء أطفالها وعندما توجه لمكان البكاء وجدها مذبوحة داخل الشقة والأطفال يبكون بجوارها.



وانتقل لمكان الواقعة العميد نبيل بندق مأمور مركز شرطة غمر والرائد أحمد فريد رئيس المباحث لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لربة منزل تسكن بالقرية مع زوجها وأولادها تدعى سحر رأفت 35 عاما، كما تبين عدم وجود الزوج ويدعى هانى سمير على 38 عاما هارب، كما تبين أن بها 3 طعنات بالرقبة.



فيما تم التحفظ على الجثمان فى موقع الواقعة لحين معاينة النيابة مع تكثيف التحريات لسرعة كشف الجريمة وضبط الجانى وبتكثيف التحريات تبين أن وراء الواقعة هو زوجها الهارب بعد مشاجرة بينهما بسبب رفضه التنازل عن أموالها له مما دفعه لقتلها والهرب.