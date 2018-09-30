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تعليم

ألسن عين شمس تتجه لميكنة الأبحاث العلمية وملفات الأستاذة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:43 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ورشة عمل بعنوان "نظام شمس للأبحاث العلمية" لأعضاء هيئة التدريس، بالتعاون مع شبكة المعلومات بالكلية، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة منى فؤاد عميد الكلية، وذلك بقاعة مؤتمرات الكلية.

وقالت الدكتورة سلوى رشاد، وكيل الكلية لشئون قطاع الدراسات العليا والبحوث، إن ورشة العمل تأتي في إطار مجهودات الكلية لميكنة كافة الأبحاث العلمية والملفات الشخصية لأعضاء هيئة التدريس.

وأضافت رشاد، أنه سيتم الاعتداد بالتقارير الصادرة عن النظام بشبكة المعلومات بالكلية لأعضاء هيئة التدريس للموافقة على كافة خدماتهم الإدارية من "نقل، ندب، اعارة، اجازات، سفر"، كذلك الاعتداد بها لصرف حافز الجودة الخاص بأعضاء هيئة التدريس.

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