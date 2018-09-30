ننشر إنجازات نادي قضاة مجلس الدولة هذا العام

لاقت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، الأخيرة التي انعقدت قبل يومين، ردود أفعال إيجابية بين قضاة المجلس عبرت عن تقدير ما أنجزه مجلس الإدارة برئاسة المستشار سمير البهي خلال هذا العام، فقد أقرت الجمعية ميزانية النادي عن عام 2017 بالإجماع بعد أن كانت قد رفضت اعتماد الميزانيات السابقة من عام 2012.



ويعتبر ما حققه النادي على المستوى النقابي وفي مجال الأنشطة الخدمية المختلفة ، طفرة غير مسبوقة في نوع ومستوى الخدمات المقدمة ، والذي يؤكد حسن اختيار الجمعية العمومية لمجلس الإدارة الحالي ، وتجديد الثقة في جميع اعضائه نظرًا لما تم انجازه على أرض الواقع.



وقام مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة ، بافتتاح مكتب بريد ومكتب أحوال مدنية للمرة الأولى في تاريخ الأندية القضائية لتقدم خدماتهم المختلفة للقضاة وأسرهم، بالإضافة إلى تقديم مبالغ مالية كنوع من التكافل الاجتماعي لأسر بعض الزملاء المتوفين الذين تتطلب ظروفهم المعيشية ذلك ، وبعض الحالات المرضية للزملاء التي ليس لها غطاء تأميني كاف وذلك بعد بحث كل حالة على حدة.



وكذلك تم تدشين موقع إلكتروني للنادي في أكتوبر 2017 ، ويحتوي الموقع على أكبر موسوعة تشريعية وقضائية وبحثية، فهناك أكثر من 50 ألف تشريع ما بين قانون ولائحة وقرار تنظيمي محدثة يوميًا بآخر ما يصدر من تشريعات من خلال الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، وأحدث أحكام المحاكم المصرية والعربية والأجنبية، فضلًا عن مجموعة متنوعة من الأبحاث والمقالات والرسائل العلمية في مختلف فروع القانون ، كما يحتوي الموقع على أهم أخبار النادي وأنشطة لجانه المختلفة ، وكذا أهم الأخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني.



كما قام النادي بتنظيم عديد من المؤتمرات والندوات التي شارك فيها الكثير من الزملاء بما يثري جوانب المعرفة القانونية وغير القانونية للأعضاء ومنها ندوة " دور دار الإفتاء في مواجهة التطرف والإرهاب " وتحدث فيها فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ، حول مفهوم الإرهاب والتطرف الديني ودور دار الإفتاء في مواجهة المفاهيم المغلوطة.



وفي مجال المؤتمرات نظم النادي عدة مؤتمرات هامة كمؤتمر (أصول المرافعات الإدارية في مصر والكويت)، ومؤتمر (عولمة التشريعات وأثر ذلك على التشريعات الوطنية)، ومؤتمر (المخالفات الوظيفية وقواعد تأديب الموظفين) وأخيرا مؤتمر (كشف الفساد في التعاقدات الحكومية) .



كما وفرت إدارة النادي عدد 35 تأشيرة حج لكافة الزملاء الذين تقدموا لأداء فريضة الحج هذا العام ولأول مرة في تاريخ النادي، وتم سداد قيمة الحج بالتقسيط على 10 أشهر ، كما قام النادي بتقسيط قيمة تذكرة الطيران على 6 أشهر ، وكذلك الأمر بالنسبة لرحلات العمرة نظم النادي رحلات عمرة في شهر رجب وشعبان ورمضان باجمالي 100 عضو وأسرهم وكانت بنظام التقسيط على 10 أشهر، وذلك في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار وتحديد أعداد المعتمرين.



وفي الجوانب الادارية والمالية تم عمل دورة مستندية للصرف والإيداع وتم إلغاء السلف والعهد وأصبح هناك دفاتر منتظمة ، وخزينة بالنادي تقوم على الصرف والإيداع بحيث اقتصر التعامل النقدي على مكان واحد بموجب فواتير وبيانات معتمدة.