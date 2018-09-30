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محافظات

محافظ الدقهلية: نقدم كل الدعم للمستثمرين في جمصة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 06:03 م
لدكتور كمال شاروبيم
لدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ، بعد ظهر اليوم الأحد اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة ومستثمريها .

وفي بداية الاجتماع أكد محافظ الدقهلية، على أهمية الاستثمار الأمثل لمقومات المنطقة الصناعية بجمصة، وطالب شاروبيم بدراسة العقود المبرمة بين المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بما يحقق مصالح جميع الأطراف، مشيرا إلى أننا جميعا نعمل لهدف واحد هو خدمة الوطن، كما كلف بتشكيل لجنة لبحث ودراسة حالة احتياج مصانع المنطقة لوحدات معالجة على أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر.

وأكد المحافظ على المهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصه بضرورة المرور على المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بصفة دورية، وأضاف أننا في دولة تحترم القانون ولابد من اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه جميع المصانع والشركات المخالفة.

وأكد شاروبيم على أن جميع سبل الدعم متاحة لكافة المستثمرين الجادين وتوفير كل وسائل التمويل، ورد المستثمرين بالقول "نثق فيك ونفذ ما تراه مناسبا للمنطقة ونحن معك".

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