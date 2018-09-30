طريقة عمل السمبوسك بأقل التكاليف

طريقة عمل السمبوسك من أسهل الوصفات التي يمكنك إضافتها لسفرتك لتزيينها، لتنال إعجاب أطفالك وعائلتك، فهي شهية وسريعة التحضير ولا تحتاج وقتا أو جهدا، ويمكنك عمل السمبوسك بعدة أطعمة كاللحم والجبن والبسطرمة.



مكونات عمل السمبوسك :

شرائح سمبوسك "جاهزة"

زيت للقلي

ربع كيلو لحم مفروم

جبن كيري أو النوع الذي تفضلينه



طريقة عمل السمبوسك:

1- إذا كنتي ستحضرينها باللحم، فقومي بتجيهز اللجم المفروم مع البصل وضعي لها البهارات " ملح وفلفل وكمون وقرفة" واستمري في تقلبيها حتى تنضج.



2- أما إذا كنت ستحضرينها بالجبن : قومي بفرم مكعبات الجبنة البيضاء ناعمًا و ضيفي لها ملعقة صغيرة حبة البركة من ثم ضيفي فوقها جبنة الموتزاريلا المبشورة و البقدونس والفلفل الأخضر و قلبيهم.



3-ضعي ملعقة من أي خليط في ورقة السمبوسك وقومي بلفها على شكل مثلث ثم قومي بقليها في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيًا.



مكونات عجين السمبوسك :

2 كوب دقيق + 2 ملعقة كبيرة زيت + رشة ملح + ماء للعجن



طريقة عمل عجين السمبوسك:

في وعاء ضعي الدقيق والزيت ورشة الملح وضيفي عليهم الماء تدريجيًا واستمري بالعجن لمدة 5 دقائق ثم ضعيها بكيس واتركيها تهدًا ثم ابدأي في حشوها.