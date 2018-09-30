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فن

مايا دياب تحيي حفل ملكة جمال لبنان رغم مرضها

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:44 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تشارك المطربة مايا دياب في إحياء حفل تنصيب ملكة جمال لبنان لعام 2018 برفقة النجوم راغب علامة ومساري وفريش مونتانا الليلة ببيروت، وذلك رغم إعلان تعرضها إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية مساء أمس دفعها إلى دخول المستشفى.

وكانت نشرت دياب صورة لها عبر خاصية "الستوري" بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام كشفت عن تواجدها في أحد مستشفيات بيروت بسبب تعرضها لوعكة صحية نتيجة لإجهاد السفر والتحضير لحفل ملكة جمال لبنان.

وظهرت مايا في الصورة وهي تتلقى العلاج عن طريق المصل بيدها، معلقة أنها لا تستطيع الاحتفال بنجاح أغنية نور العين التي طرحتها مجددًا مع مساري وفرنش مونتانا.

ومن المقرر أن يعرض كل من "فرانش مونتانا، ومايا دياب، ومساري"، خلال الحفل، أحدث أعمالهم الغنائية "نور العين" التى غناها الهضبة منذ 22 عاما، بتوزيع جديد على طريقة "الفيديو كليب" لأول مرة، خاصة أن الحفل سيعرض على شبكة قناة MTV.

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