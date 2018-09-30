الاتهامات تضرب مؤسسة نوبل.. إلغاء جائزة الأدب لهذا العام بسبب فضائح أخلاقية.. والأمين العام للأكاديمية يطالب بترشيحات نسائية للجوائز

* نوبل في الأدب تنتظر الإفراج عنها عقب إلغائها هذا العام

* اتهامات جنسية تثير الشكوك حول لجنة اختيار الفائزين بجوائز المؤسسة

* رئيس المؤسسة يطالب من لجان الاختيار تنوع الحاصلين على الجوائز



تعرضت الأكاديمية السويدية المسئولة عن منح جائزة نوبل كل عام، لفضيحة كبيرة تسببت في فقدانها دورها الإشرافي على أفضل جائزة أدبية.



ووفقًا لوكالة "اسوشيتد برس"، تسببت فضيحة المواطن الفرنسي "جان كلود أرنو"، وهو شخصية ثقافية سويدية، وزوج كاتارينا فروستنسون، إحدى عضوات الأكاديمية، عقب اتهامه باعتداءات جنسية الجنسية في إجبار الأكاديمية على إلغاء الجائزة هذا العام، حيث يخضع للمحاكمة الآن في ستوكهولم، ويواجه تهمتين بالاغتصاب، إلا أنه ينفي هذه الاتهامات.



ومن المتوقع صدور حكم في قضيته الاثنين، وهو نفس اليوم الذي تُعلن فيه جائزة نوبل لعام 2018 من معهد كارولينسكا، وذلك عقب الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الطب، وحث المدعي العام المحكمة على الحكم على "أرنو" لثلاث سنوات في السجن.



ولكن بغض النظر عن الحكم الذي سيصدر على آرنو، فإن الأكاديمية السويدية نفسها لا تضمن أنها سُيسمح لها بالاستمرار في منح جائزة الأدب.



ونقلت الوكالة عن "لارس هايكينستين"، رئيس مؤسسة نوبل قوله إنه إذا لم تحسن الأكاديمية السويدية صورتها الملطخة، فستقرر الوكالة اتخاذ إجراءات جذرية مثل تعيين منظمة أخرى مسؤولة عن جائزة نوبل للآداب في عام 2019 وستكون مضيفًا أفضل - وهو ما يتعارض مع الخطة الحالية للأكاديمية لمنح جائزة نوبل لعامي 2018 و 2019 في العام المقبل.



وتعرضت الأكاديمية السويدية لاستقالات جماعية بعد أن اتهمت 18 امرأة، جان كلود أرنو البالغ من العمر 72 عامًا، وكان من بين تلك الاستقالات زوجته الشاعرة كاتارينا فروستينسون، التي تركت الأكاديمية في أبريل مع تصاعد التوتر.



بدأت الادعاءات ضد أرنو، الذي كان يدير مجموعة ثقافية رئيسية في السويد كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأكاديمية السويدية، في نوفمبر 2017 عندما تقدمت 18 امرأة في صحيفة سويدية بتهم إساءة معاملة ضده.



في ذلك الشهر، قالت الأكاديمية السويدية إن تحقيقًا داخليًا في مزاعم سوء السلوك الجنسي وجد أن سلوكًا غير مقبول في شكل علاقة جنسية غير مرغوب فيها قد حدث في صفوف المؤسسة المرموقة.



وفي شهر مايو، أجلت الأكاديمية السويدية جائزة 2018 بهدف منحها في عام 2019، وأدى التحقيق الداخلي في الأكاديمية في النهاية إلى إجراء تحقيق من قبل الشرطة والمحاكمة أمام محكمة ستوكهولم المحلية.



وأعرب رئيس مؤسسة نوبل عن أمله في أن تتمكن الأكاديمية السويدية من منح الجائزة في عام 2019، مشيرًا إلى أنهم يعملون بأقصى جهد ممكن ولكن إذا لم يتم التعامل مع الأمور على نحو مناسب. على الأرجح، سيكون هناك تأجيل مرة أخرى ولكن ذلك سيكون مؤسفًا للغاية.



وقال جوران هانسن، الأمين العام للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم ونائب رئيس مؤسسة نوبل: "إنني أتتوق لرؤية المزيد من الترشيحات للنساء حتى يمكن النظر فيها". "لقد كتبنا إلى المندوبين نطلب منهم التأكد من أنهم لا يفوتون النساء أو الأشخاص المنتمين إلى عرقيات أو جنسيات أخرى في ترشيحاتهم. نأمل أن يحدث هذا فرقًا لعام 2019".