نجم باريس سان جيرمان لـ صدى البلد: أهلاوي ويشرفني ارتداء قميص منتخب مصر .. حوار

لم يكن يتوقع المحلل الرياضي تامر بدوي، أن تترامى إلى مسامعه اسم لاعب عربي دارج على لسان معلق المباراة بكل انسيابية وكأنه معلوم للجميع في فرنسا، بينما لا يعرفه الإعلام في مصر أو الوطن العربي.
اللاعب " عمر ياسين" المحترف في صفوف فريق الشباب لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، لفت الأنظار في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام نادي ليفربول، فضلا عن تميزه في لقاءات فريقه بالدوري الفرنسي حتى أضحى قاب قوسين من التصعيد للفريق الأول.
اللاعب " عمر ياسين" المحترف في صفوف فريق الشباب لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، لفت الأنظار في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام نادي ليفربول، فضلا عن تميزه في لقاءات فريقه بالدوري الفرنسي حتى أضحى قاب قوسين من التصعيد للفريق الأول.
صدى البلد استقصى عن اللاعب وتوصل إليه وأجرى معه أول حوار، ليضعه أمام أعين مسؤولي المنتخب الوطني في مصر خاصة بعد إبداء اللاعب رغبته في ارتداء قميص منتخب مصر.
وإلى نص الحوار..
متى بدأت مسيرتك الكروية؟
بدأت مسيرتي الكروية في باريس سان جيرمان وأنا عمري 7 سنوات، لأن عبدالله ياسين شقيقي كان يلعب في صفوف الفريق.
لمن تفضل اللعب دوليا.. منتخب مصر أم فرنسا أم الجزائر؟
إذا أتيحت لي فرصة للعب مع المنتخب المصري، سأختار منتخب مصر بالتأكيد.
أشاهد جميع البطولات، لكنني لا أشجع فرقا بشكل خاص.
ما هو النادي الذي تفضله في مصر؟ ومن هو مثلك الأعلى في كرة القدم؟
أنا أشجع النادي الأهلي ومثلي الأعلى محمد صلاح.
هل ترغب في اللعب لنادي مصري مستقبلًا؟
إذا أتيحت لي الفرصة للعب في مصر، لم لا.
ما رأيك في النجم المصري محمد صلاح؟
إنه شرف أن يكون لدينا لاعب مصري معروف على هذا المستوى، إنه مثال بالنسبة لي.
هل حصلت على بطولات وجوائز مع باريس سان جيرمان؟
نعم حصلت على بعض البطولات والجوائز الفردية والجماعية.
يذكر أن عمر هو الشقيق الأصغر لـ عبد الله ياسين مهاجم باريس سان جيرمان أيضًا السابق، كما سبق له ولعب في الدوري الإيطالي، ويلقب بـ زين الدين زيدان، وتم استدعاؤه في منتخب فرنسا للناشئين، ولعب لكنه اختار في النهاية منتخب مصر بدلًا من المنتخب الفرنسي والمنتخب الجزائري.