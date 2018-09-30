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رياضة

نجم باريس سان جيرمان لـ صدى البلد: أهلاوي ويشرفني ارتداء قميص منتخب مصر .. حوار

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:43 م
عمر ياسين مع فريق
عمر ياسين مع فريق باريس سان جيرمان
إسراء أشرف
لم يكن يتوقع المحلل الرياضي تامر بدوي، أن تترامى إلى مسامعه اسم لاعب عربي دارج على لسان معلق المباراة بكل انسيابية وكأنه معلوم للجميع في فرنسا، بينما لا يعرفه الإعلام في مصر أو الوطن العربي.

اللاعب " عمر ياسين" المحترف في صفوف فريق الشباب لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، لفت الأنظار في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام نادي ليفربول، فضلا عن تميزه في لقاءات فريقه بالدوري الفرنسي حتى أضحى قاب قوسين من التصعيد للفريق الأول.
نجم باريس سان جيرمان
تألُق اللاعب المصري دفع تامر بدوي، إلى نشر تويتة بعد الاستقصاء عن هويته واستيضاح أن اللاعب مصري الجنسية، حيث كتب "بتفرج على ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا تحت ١٩ سنة، لفت نظري لاعب في نص ملعب باريس سان جيرمان لابس رقم ١٣ ولقيت المذيع بيقول اسمه عمر ياسين عنده ١٨ سنة ومصري فرنسي . . ياريت لو عنده الرغبة انه يلعب لمصر نتكلم معاه".

صدى البلد استقصى عن اللاعب وتوصل إليه وأجرى معه أول حوار، ليضعه أمام أعين مسؤولي المنتخب الوطني في مصر خاصة بعد إبداء اللاعب رغبته في ارتداء قميص منتخب مصر.

نجم باريس سان جيرمان
ينحدر عمر ياسين من والد مصري ووالدته جزائرية وولد في فرنسا عام 2000 وتألق في الدوري الفرنسي ولفت الأنظار حتى وصل إلى أن يصبح عنصرًا أساسيًا مع فريق باريس سان جيرمان للشباب تحت 19 عامًا.

وإلى نص الحوار.. 

متى بدأت مسيرتك الكروية؟
بدأت مسيرتي الكروية في باريس سان جيرمان وأنا عمري 7 سنوات، لأن عبدالله ياسين شقيقي كان يلعب في صفوف الفريق.

لمن تفضل اللعب دوليا.. منتخب مصر أم فرنسا أم الجزائر؟
 إذا أتيحت لي فرصة للعب مع المنتخب المصري، سأختار منتخب مصر بالتأكيد.
نجم باريس سان جيرمان
ما هو النادي الأوروبي المفضل لديك؟
أشاهد جميع البطولات، لكنني لا أشجع فرقا بشكل خاص.

ما هو النادي الذي تفضله في مصر؟ ومن هو مثلك الأعلى في كرة القدم؟
أنا أشجع النادي الأهلي ومثلي الأعلى محمد صلاح.

هل ترغب في اللعب لنادي مصري مستقبلًا؟
إذا أتيحت لي الفرصة للعب في مصر، لم لا.

ما رأيك في النجم المصري محمد صلاح؟
إنه شرف أن يكون لدينا لاعب مصري معروف على هذا المستوى، إنه مثال بالنسبة لي.

هل حصلت على بطولات وجوائز مع باريس سان جيرمان؟
نعم حصلت على بعض البطولات والجوائز الفردية والجماعية.
نجم باريس سان جيرمان

يذكر أن عمر هو الشقيق الأصغر لـ عبد الله ياسين مهاجم باريس سان جيرمان أيضًا السابق، كما سبق له ولعب في الدوري الإيطالي، ويلقب بـ زين الدين زيدان، وتم استدعاؤه في منتخب فرنسا للناشئين، ولعب لكنه اختار في النهاية منتخب مصر بدلًا من المنتخب الفرنسي والمنتخب الجزائري.

نجم باريس سان جيرمان لـ صدى البلد: أهلاوي ويشرفني ارتداء قميص منتخب مصر .. حوار

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نجم باريس سان جيرمان لـ صدى البلد: أهلاوي ويشرفني ارتداء قميص منتخب مصر .. حوار

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