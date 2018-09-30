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دينا رامز تستعرض خبرا من موقع صدى البلد حول تغذية الشعر.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:28 م
صدى البلد
أسامة علي
استعرضت الإعلامية دينا رامز خبرا من موقع "صدى البلد" حول بدائل الكرياتين والبروتين لتغذية الشعر، خاصة الأطفال.

وأضافت "رامز" خلال تقديم برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، البروتين والكرياتين خطر على الأطفال، ولذلك هناك بدائل طبيعية لتغذية شعرهم يجب الاعتماد عليها.

وكان الخبر الذي أستعرضته دينا رامز كالتالى:

تعاني الكثيرات من الطفلات داخل المدرسة من عدم نعومة شعرهن وجفافه، وتتحير الأمهات فى الطريقة الصحيحة للعناية بشعر طفلاتهن بدون أضرار، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف بديل طبيعى لبروتين الشعر آمن على أطفالك ويغذي شعرهن ويعتبر علاجا جيدا للشعر، بعيدا عن أسعار الكرياتين الجاهز باهظة الثمن.

وتقدم خبيرة التجميل "دعاء محمد" هذه الوصفة الفعالة المجربة التى لا ترهق الأمهات فى تكلفتها وهى عبارة عن الآتي:

المكونات لعمل الكرياتين الطبيعى بالمنزل:

-علبة فازلين طبى من الصيدلية.
-ملعقة من زبدة الشيا.
-نصف كوب من الزيت الزيتون.
-نصف زجاجة من الزيت الخروع.
-اضيفى نوعا آخر من الزيوت البديلة لشعرك كزيت جوز الهند و غيره.
-6 كبسولات من فيتامين E

طريقة عمل الكرياتين الطبيعى بالمنزل:

-ضعى الفازلين فى صحن وضعيه فى حمام مائى حتى يلين.
-اضيفى ملعقة زبدة الشيا مع الفازلين.
-بمجرد أن يلين الفازلين قومى برفعه من الحمام المائى.
-ابدئي بإضافة زيت الزيتون والزيوت التى اخترتيها لشعرك.
-قومى بتفريغ محتويات كبسولات الفيتامين.
-امزجى الخليط جيدا ثم ضعيه فى علبة او برطمان محكم الاغلاق.
-اتركيه متى يبرد، ثم ابدئى باستعماله على شعرك مرة واحدة يوميا.
-يمكنك إعادة صنع هذا الكريم مع اختيار زيوت مختلفة كل مرة حتى تعلمى ما اكثر الزيوت المفيدة لشعرك.

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