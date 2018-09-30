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مصر للطيران تستضيف ممثلي شركات السياحة البلجيكية في معبد الأقصر.. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:44 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
استضافت شركة مصر للطيران ممثلي شركات السياحة البلجيكية، في حفل عشاء أمس السبت بمعبد الأقصر .

تم تجهيز المعبد لاستقبالهم من خلال دخولهم في شكل ممر على جانبيه حملة المشاعل في شكل مبهر وركزت مصر للطيران في رعاية الحدث على ان يكون مكان الاستضافة سياحيا وتاريخيا لترسيخ عراقة وتاريخ المنتج السياحي المصري من خلال اماكن الجذب السياحي الهامة.

وشهد مطار الأقصر وصول ممثلي شركات السياحة القادمين علي رحلة خاصة لمصر للطيران من بروكسل لحضور فعاليات المؤتمر، وتأتي مشاركة مصر للطيران كناقل رسمي للمؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية الناطقة بالفرنسية (UPAV) في إطار مسئوليتها الوطنية ودعمها للمؤتمرات الدولية التى تحتضنها مصر في مختلف المجالات.

تناول المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة علي رأسها تنشيط الحركة السياحية الوافدة الي مصر عبر مطار القاهرة من خلال ورش عمل تم تحضيرها اليوم لتعزيز التبادل التجاري والسياحي وتدفقات الحركة السياحية بين البلدين، حيث تعد هذه المؤتمرات فرصة عظيمة لكل المهتمين بمجال السياحة للالتقاء تحت سقف واحد، ليتبادلوا الخبرات للوصول إلى أفضل البرامج.
مصر للطيران تستضيف ممثلي شركات السياحة البلجيكية في معبد الأقصر.. صور
مصر للطيران تستضيف ممثلي شركات السياحة البلجيكية في معبد الأقصر.. صور
مصر للطيران تستضيف ممثلي شركات السياحة البلجيكية في معبد الأقصر.. صور
مصر للطيران تستضيف ممثلي شركات السياحة البلجيكية في معبد الأقصر.. صور
مصر للطيران تستضيف ممثلي شركات السياحة البلجيكية في معبد الأقصر.. صور
مصر للطيران تستضيف ممثلي شركات السياحة البلجيكية في معبد الأقصر.. صور
مصر للطيران تستضيف ممثلي شركات السياحة البلجيكية في معبد الأقصر.. صور
مصر للطيران تستضيف ممثلي شركات السياحة البلجيكية في معبد الأقصر.. صور
مصر للطيران تستضيف ممثلي شركات السياحة البلجيكية في معبد الأقصر.. صور

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