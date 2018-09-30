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تعليم

التعليم: فوز 8 مدارس من مجموعة 30 يونيو بجائزة المدرسة الدولية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:38 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فوز (8) مدارس من مجموعة مدارس 30 يونيو فى مسابقة "جائزة المدرسة الدولية"، المقدمة من المركز الثقافي وتحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وفى هذا السياق، أوضحت أسماء الديب مساعد الوزير لشئون المديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو أن هذه المسابقة تشترط لدخولها تقديم (7) مشروعات منهجية من كل مدرسة مشاركة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات يكون بها تكامل بين المواد المختلفة وشراكة دولية مع بلدان العالم المختلفة.

وأكدت أن المدارس الحاصلة على ISA (full award) المستوى الأول هى: (أمجاد للغات، وأمجاد الدولية، والصرح)، بالإضافة إلى المدارس الحاصلة على المستوى الثاني( intermediate) وهى: (المنارة دولي، والمنارة لغات، ونور، والأندلس، وجني دان)، وهذه المدارس تم اعتمادها دوليا لمدة 3 سنوات بالأنشطة التعليمية بها.

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