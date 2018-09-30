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رياضة

عزت: الاتحاد الآسيوي يسمح للأندية باللعب خارج بلادها

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:45 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد الدكتور عادل عزت المرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن اتحاد القارة سبق وسمح للأندية باللعب في مسابقات دوري خارج بلادها.

وأوضح الرئيس السابق لاتحاد القدم السعودي، أن فريق ويلنجتون النيوزلندي يشارك في الدوري الأسترالي وفريق نيجاتا -الرديف- الياباني يشارك في الدوري السنغافوري وفريق بروني دي بي يشارك في الدوري السنغافوري.

وكشف عزت في تصريحات لصحيفة "الرياضية" أن قضية المقاعد الآسيوية لن تكون عائقا.. لأن المقعد للدولة.. فمثلا قبل بضع سنين الفريق الياباني حصل على المركز الأول في الدوري السنغافوري وهذا لم يؤثر على عدد المقاعد.

كانت تقارير صحيفة ذكرت أن المحرق البحريني سيتواجد في الدوري السعودي إلى جانب فريق كويتي سيتم اختياره من اتحاد الكويت، سيشاركان رسميا في الدوري السعودي الموسم المقبل.

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