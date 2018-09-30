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أخبار البلد

حبيب الصدر: 4 مليارات دولار عائدات عراقية لمصر حال فتح التأشيرات

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:27 م
السفير العراقى لدى
السفير العراقى لدى القاهرة حبيب الصدر
ميس رضا
قال السفير العراقى لدى القاهرة، حبيب محمد الصدر، إن فتح المجال أمام دخول العراقيين لمصر يعود على خزانة الدولة المصرية بما يقدر بحوالى 4 مليارات دولار سنويًا، لافتًا إلى أن الوافدين المرتقب دخولهم يمثلون فئة المستثمرين والطلاب والسائحين العراقيين.

وأوضح "الصدر"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الجانب العراقى خاطب الحكومة المصرية كثيرًا ولم يتلقَ ردودًا حتى الآن بشأن منح التأشيرات للعراقيين، لافتًا إلى أن العائق أمام منحهم تأشيرة الدخول الاعتبارات الأمنية بحسب وجهة نظر الجانب المصري.

وأشار إلى أن عدد أفراد الجالية العراقية بمصر يربو على 30 ألف عراقى يمثلهم نصفهم طلاب وافدون.

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