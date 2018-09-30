ماجد المصري: سيلفستر ستالون محتفظ ببريقه رغم تقدمه فى السن

قال الفنان ماجد المصري، إن اختيار مدينة الجونة لإقامة مهرجان سينمائي يعد أبرز المعالم السياحية، والتي لا تزيد عن مكان أو اثنين بالعالم كله.



وأوضح المصري، خلال لقاء تلفزيوني خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي المذاع على فضائية TEN، أن المهرجان يمثل تنشيطا للمعالم السياحية والتبادل الثقافي داخل مصر.



وأشار الفنان، إلى أن حضور الفنان العالمي سيلفستر ستالون يمثل أهمية كبيرة للمهرجان، والذي يعد من كبار نجوم السينما العالمية، رغم أنه قد كبر في السن، ولكنه ما زال يحتفظ برونقه السينمائي.