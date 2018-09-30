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فن

أحمد مالك : مشاركتي في لجنة تحكيم بالجونة أتاحت لي مشاهدة أفلام متنوعة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:18 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد مالك، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، يوجه خلاله رسالة شكر الى ادارة مهرجان الجونة السينمائى كونه شارك فى عضوية لجنة تحكيم مسابقة الافلام القصيرة.

وقال مالك : "فخور جدًا إني كنت جزء من مهرجان الجونة السينمائي كعضو في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة. فرصة عظيمة أتاحت لي مشاهدة مجموعة متميزة ومتنوعة من الأفلام العربية والعالمية.مبروك لكل الفائزين وبالتوفيق في مشاريعكم القادمة".

يذكر ان أحمد مالك كان آخر اعماله فيلم "مايكل جاكسون" مع الفنان احمد الفيشاوى وماجد الكدوانى وتأليف واخراج عمرو سلامة.

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