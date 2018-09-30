تعيين التونسي في منصب المدير العام لقنوات MBC بالسعودية

أعلنت مجموعة قنوات "MBC"، عن تعيين محمد التونسي في منصب المدير العام لقنوات MBC في السعودية.





وقالت فضائية العربية السعودية، إن هدف تعيين التونسي هو الاستمرار في تعزيز مكانة المملكة ومكانتها، أكثر وأكثر، في قلب المؤسسة وقالبها، وهو النهج الذي اعتمدته منذ تأسيسها في لندن كأول فضائية عربية خاصة عام 1991.





كما يهدف تعيين التونسي إلى الاستفادة من مسيرته المهنية بهدف البناء على الاهتمام المتزايد بالمملكة، محليًا وإقليميًا وعالميًا، من خلال العمل على زيادة برامج شؤون الساعة والتغطيات الخاصة.





ومن جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، بانضمام التونسي إلى المجموعة، وقال: "أُهنِّئ الزميل محمد التونسي على تولّيه منصبه الجديد، هو الذي تأتي مؤهلاته الشخصية ومسيرته المهنية لتُضاف إلى طاقات فريق العمل في "MBC السعودية" وخبراته التراكمية وتجاربه الناجحة".