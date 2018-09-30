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اقتصاد

انطلاق الدورة الثالثة لمؤتمر شراكة التنمية 16 أكتوبر المقبل

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:38 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
تنطلق الدورة الثالثة لمؤتمر "شراكة التنمية للتأجير التمويلي" في 16 أكتوبر المقبل، تحت رعاية حكومية موسعة، لمناقشة دور التأجير التمويلي في دعم الاستثمار وتعزيز الشمول المالي، في ظل النمو الملحوظ للاقتصاد المصري بعد قرارات الإصلاح الأخيرة، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تتواكب مع التعديلات التنظيمية والتشريعية التي تم إعدادها لتنشيط أدوات التمويل غير المصرفية للاستفادة منها في تمويل المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

وتنطلق الدورة الثالثة للمؤتمر تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية"، بمشاركة 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات المؤسسات العاملة في القطاعات المالية المختلفة، إضافة إلى القطاعات المستفيدة والمرتبطة والراغبة في العمل وفقا لنشاط التأجير التمويلي.

ويستهدف المؤتمر من خلال جلساته الرئيسية إجراء حوار مجتمعي ومناقشات جادة وفعالة لتحديد فرص النمو التي تواجه هذا القطاع وعرض التحديات التي تحول دون تنشيطه من أجل مواجهتها، حتى يتمكن من الاستحواذ على حصة تمويلية حاكمة داخل السوق السنوات المقبلة ولعب دور أكثر حسمًا في تمويل المشروعات التنموية.

وأعلنت وكالة إكسلانت الشركة المنظمة للمؤتمر، عن اكتمال المشاركات الرئيسية في فعاليات المؤتمر، والذى سيشهد مشاركة مجموعة من الوزراء المعنيين لشرح كيفية دعم خطط واستراتيجيات الدولة خلال المرحلة الحالية من خلال الآليات التمويلية غير التقليدية خاصة التأجير التمويلي، وكيفية الاستفادة من تلك الآلية في دعم المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة، مما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وتحقيق التنمية المطلوبة، والاعلان عن الحوافز المطلوبة لتنشيط هذه الآلية الحيوية لدمجها فى برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.

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