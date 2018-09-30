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التنبؤ بالتفكير الأخلاقي لدى المراهقين ماجستير بآداب الفيوم .. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:44 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
ناقشت الباحثة شيماء محمد جمعة الباحثة بكلية الآداب جامعة الفيوم رسالة ماجستير بعنوان " دور أساليب المعاملة الولدية في التنبؤ بالتفكير الأخلاقي لدى المراهقين ".

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور طارق محمد عبد الوهاب أستاذ علم النفس وعميد كلية الآداب جامعة الفيوم رئيسا ومشرفا ودكتورة إيمان عزت مدرس عمل النفس بكلية الآداب جامعة الفيوم مشرفا مشاركا و الدكتور محمد حسن غانم أستاذ ورئيس قسم علم النفس كلية الآداب جامعة حلوان مناقشا خارجيا و الدكتور سيد أحمد الوكيل أستاذ عمل النفس المساعد بكلية الآداب جامعة الفيوم مناقشا داخليا .

نوقشت الرسالة عن دور أساليب المعاملة الولدية في التنبؤ بالتفكير الأخلاقي لدى المراهقين ، وتأثير ذلك على المجتمع والفكر الأخلاقي لدى المراهقين .
التنبؤ بالتفكير الأخلاقي لدى المراهقين ماجستير بآداب الفيوم .. صور
التنبؤ بالتفكير الأخلاقي لدى المراهقين ماجستير بآداب الفيوم .. صور

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