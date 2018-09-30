ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إحباط تهريب 88 ألف قرص مخدر لإحدى الدول العربية.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:52 م
إحباط تهريب 88 ألف
إحباط تهريب 88 ألف قرص مخدر لإحدى الدول العربية
محمد صبري - اسلام مقلد
أحبطت جمارك الصادر بشركة مطار القاهرة للشحن الجوي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة، داخل طرد موبيليات خشبية مصدرة للسعودية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وردت معلومات للجمارك من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتباه فى مشمول البوليصة رقم 06537165671 ، باسم م . ا . ل ، عبارة عن 2 طرد موبليات خشبية مصدره إلى السعودية ، وتم تمرير المشمول على جهاز الفحص بأشعة X- RAay فتلاحظ وجود كمية من الأقراص مخبأة داخل الخشب، تم تشكيل لجنة لكشف المشمول برئاسة محمد السيد عبد الغنى مدير الجمرك ، وعبدالمعطى حامد مدير إدارة الوردية ، تبين وجود 88 كيس بكل منها 1000 قرص بإجمالى 88 ألف قرص من أقراص الكيبتاجون 15.9 كجم مخبأة داخل أبواب خشبية.

وقرر كامل الخولى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط ، تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك.

ترشيحاتنا

تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مكتب الإرشاد لـ 7 أكتوبر للمرافعة .. فيديووصور

محافظ الجيزة يعنف رئيس مدينة أوسيم لتدني مستوى النظافة

النيابة تعاين موقع العثور على جثة طفل بالدقهلية.. ومصدر أمني: لا توجد سرقة أعضاء

علي جمعة: نوعان فقط من الفاكهة عليهما زكاة

إضراب عام في غزة والضفة.. غدًا

الخيانة مسلسل لا ينتهى.. منجد يقتل عشيق زوجته ويلقي بالجثة في الترعة بالفيوم

مشاهد كارثية.. إعصار ترامي القوي يدمر اليابان.. فيديو

حبيب الصدر: 4 مليارات دولار عائدات عراقية لمصر حال فتح التأشيرات

رئيس وفاق سطيف: الأهلي فريق قوي وسنتقبل النتيجة.. وهذا أهم لاعبيه

توقفي عن إلقاء قشر الموز.. علاج سحري لـ6 مشاكل

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة

مقاتلات إف 16 ترافق طائرة ولي العهد السعودي فور دخوله الكويت.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

الذهب الأبيض.. دمياط تحتفل بيوم حصاد القطن

محافظ الغربية يوجه بإزالة الطوابق المخالفة بالعمارات السكنية.. صور

اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان.. صور

فيديو

صاحب مبادرة للترويج للسياحة بالدراجة: شاهدت أماكن مذهلة لم أكن أتوقع وجودها بمصر
شاهد .. بديع والبلتاجى والشاطر والكتاتنى بالبدلة الحمراء فى أحداث مكتب الإرشاد
إحباط تهريب 88 ألف قرص مخدر لإحدى الدول العربية.. فيديو
دينا رامز تستعرض خبرا من موقع صدى البلد حول تغذية الشعر.. فيديو
عز العرب يوضح أهمية مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟