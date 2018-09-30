لجنة لمتابعة جودة المنتجات بكافتيريات جامعة المنيا

اجتمع الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا مع إدارة كافيتريات الجامعة لمناقشة آليات تطوير خدمات الكافيتريات خلال العام الدراسي الجديد، وذلك حرصًا على تقديم خدمات متميزة وصحية للطلاب، بحضور الدكتور مصطفى عبد النبي نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن سند عميد كلية حقوق، والدكتور سماح عبد الرحمن عميد كلية سياحة والفنادق، والدكتورة زينب محمد أمين عميد كلية التربية النوعية، وأمين عام الجامعة.





ناقش الاجتماع آليات تطوير خدمات الكافتيريات الخاصة بالجامعة، وذلك بتقديم وجبات صحية للطلاب بمنتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، وكذلك دراسة لمقترح تخصيص كافيتريا لكل مبنى بالجامعة للتسهيل على الطلاب، وتخصيص مطعم خاص لخدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



