بعد 10 سنوات من التجربة..ماذا قدمت أورنج لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول بمصر

احتفلت شركة اورنچ العالمية بمرور 10 سنوات على إطلاق خدمات Orange Money داخل إفريقيا وهي الخدمة الخاصة بتحويل الأموال والدفع عبر المحمول. تم إطلاق الخدمة رسميًا عام 2008 لتنجح على مدار تلك السنوات في اجتذاب 40 مليون عميل داخل 17 دولة بحجم تعاملات وصل إلى 26 مليار يورو خلال عام 2017، مما جعل خدمة Orange Money واحدة من المحركات الرئيسية التي تقود مجموعة اورنچ للنمو ومواصلة تقديم خدمات أفضل لمستخدميها من الأفراد والشركات والمؤسسات والقطاع الحكومي.



وكانت كوت ديفوار بمثابة أول دولة إفريقية تشهد تفعيل خدمات Orange Money في عام 2008. ولاقت الخدمة نجاحا كبيرا بين الفئات التي لا تتعامل مع البنوك، حيث بات بإمكانهم تحويل الأموال والدفع محليًا ودوليًا من خلال هواتفهم المحمولة، استنادا على سهولة الاستخدام والتعامل مع الخدمة بجانب كونها مؤمنة تمامًا.



تتوافر خدمات Orange Money حاليا داخل 17 دولة فى إفريقيا، ويستفيد منها 40 مليون عميل، منهم 13 مليون عميل يستخدمون الخدمة شهريًا، ونجحت الخدمة في تسريع وتيرة النمو وزيادة المبيعات بنسبة كبيرة بلغت 60% سنويا خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، مما جعلها أحد أبرز محركات النمو لمجموعة اورنچ داخل القارة الإفريقية، خاصة في كوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو والسنغال والكاميرون، وفي بعض البلدان نجحت خدمات Orange Money في إتاحة الفرصة لحوالي 50% من المستخدمين للوصول إلى الخدمات البنكية بالرغم من انخفاض أعداد عملاء البنوك بتلك البلدان.



وبهذه المناسبة قال اليون ندياى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنچ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " تقدم خدمة Orange Money مساهمات حقيقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا وهي جزء من استراتيجيتنا كمشغل متعدد الخدمات وشريك في التحول الرقمي في إفريقيا والشرق الأوسط. ان نجاح خدمة Orange Money هو أولًا وقبل كل شيء إنجاز مشترك ، وأود أن أشكر جميع الفرق التي تعمل بجد كل يوم لضمان نجاحها ، والذي يمثل الآن نسبة كبيرة من مبيعات اورنچ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ".



وفي هذا السياق، قال المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر: "نؤمن في اورنچ بخدمات Orange Money التي تعد واحدة من الركائز الرئيسية لتعزيز ونشر مفهوم الشمول المالي داخل مصر، حيث إن إتاحة الوصول للخدمات المالية بتكلفة بسيطة يساهم في تشجيع فئة عريضة من العملاء غير المتعاملين مع البنوك على الاندماج بمنظومة التعامل المالي الرقمي".



وأضاف شاكر: "من الضروري أن يتعاون الجميع من أجل تشجيع غير المتعاملين مع القطاع البنكي ودمجهم بالمنظومة، مما سيجعلهم داعمين رئيسيين للنهوض بالاقتصاد القومي للبلاد".



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، أن خدمات Orange Money تتيح العديد من التعاملات المالية عبر المحمول، مثل: (شحن الرصيد، الدفع عبر الموبايل، تحويل الاموال بين الافراد، ودفع التبرعات ، وخدمات أخرى سيتم إتاحتها في المستقبل القريب) مصحوبة بمجموعة من العروض المميزة ذات القيمة المضافة، مما يساهم في انتشار الخدمة بشكل أسرع داخل مصر.



وبعد تقديمها لخدمات تحويل ودفع الاموال، ستقوم اورنچ بتقديم المزيد من الخدمات الاخري مثل الإقراض والتوفير المتاحة مباشرة عن طريق الهاتف المحمول. وتقدم اورنچ هذه الخدمات، المتواجده بالفعل عند شركائها، في دولتي مالي ومدغشقر منذ بداية 2018 كجزء من مراحل التشغيل الاولي.



كذلك تعد ميزة تحويل أو استقبال الأموال من والي خارج البلاد أحد أفضل الخدمات التي تتيحها Orange Money، حيث تعزز أواصر الصلة بين المستخدمين وأقاربهم أو أصدقائهم الذين يعيشون خارج البلاد.



