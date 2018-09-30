أمل كلوني من بين 331 مرشحا لجائزة نوبل للسلام

ذكرت وكالة "رويترز" أن أمل كلوني المحامية المتخصصة في الشئون الدولية وحقوق الإنسان مرشحة لجائزة نوبل للسلام هذا العام.





وأمل من أصل لبناني-بريطاني وتزوجها الممثل جورج كلوني، أحد نجوم هوليوود، في سبتمبر 2014.





وعملت في عدة قضايا مشهورة عالميا من بينها قضية رئيس المالديف السابق محمد نشيد الذي حكم عليه بالسجن في بلاده بعد إدانته بالإرهاب وأيضا قصية اليزيدية العراقية نادية مراد التي كانت قد سقطت في أيدي تنظيم داعش الإرهابي.





وفي مارس الماضي، انضمت أمل إلى الدفاع عن صحفيي رويترز المسجونين في ميانمار بتهمة حيازة أوراق حكومية سرية فيما أصبح قضية مشهورة من قضايا حرية الصحافة.





وعوقب صحفيا رويترز وا لون - 32 عاما- وكياو سو أو -28 عاما- في الثالث من سبتمبر بالسجن سبع سنوات تطبيقا لنص في قانون الأسرار الحكومية، وهو قانون من العهد الاستعماري.





وبحسب موقع جائزة نوبل هناك 331 مرشحا لجائزة نوبل للسلام لعام 2018 منهم 216 شخصا و115 منظمة. وهذا هو أكبر عدد من المرشحين للجائزة بعد مرشحي عام 2016 الذين بلغ عددهم 376 مرشحا.



