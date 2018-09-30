إقبال كثيف على مبادرة مستقبل وطن لتوظيف الشباب بالسعودية.. صور

شهدت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة، إقبالا كثيفا من قبل الشباب، للتقديم في المبادرة التي أطلقها الحزب بالتعاون مع شركة رفعت لتوظيف المصريين بالخارج وكيل شركة جمران للمقاولات بالسعودية المتعاقدة مع سلسلة مطاعم عالمية، لتوظيف الشباب بالمملكة العربية.



كان في استقبال الشباب المتقدم، القبطان أحمد مرعي، أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي عن الحزب بالجيزة، مؤكدا أنه تم اختيار 100 شاب بشكل مبدئي للتوظيف، وفي انتظار الموافقة النهائية من الشركة السعودية، على أن يتم إطلاق المزيد من مبادرات التوظيف واستقبال المزيد من الشباب وإجراء مقابلات معهم خلال الفترة المقبلة.



وتأتي المبادرة بإشراف أمانة العمل الجماهيري المركزية بالحزب برئاسة الأمين محمد عمار، بالتنسيق مع أمانات الحزب في مختلف المحافظات.



وتشمل التخصصات المطلوبة: مدراء مطاعم براتب 3500 ريال سعودي بما يعادل نحو 16600 جنيه مصري، شرط توافر خبرة وظيفية بالمطاعم ويفضل العالمية، بجانب اجادة اللغة الانجليزية وخاصة فى القراءة والمحادثة، على أن لا يزيد السن عن 30 عام والمؤهل عالي.



كما تشمل التخصصات، مساعدين مدير مطعم براتب 2500 ريال سعودي بما يعادل تقريبا 11850 جنيه مصري، شرط توافر خبرة بالمطاعم ويفضل العالمية، فضلا عن إجادة اللغة الانجليزية وخاصة فى القراءة والمحادثة (شرط اساسى)، ولا يزيد السن عن 30 عام _ أى مؤهل عالي.



وأخيرا وظيفة خدمة عملاء ذكور (متلقي اتصالات الطلبات)، براتب 1500 ريال سعودي بما يعادل تقريبا 7000 جنيه مصرى، شرط الإلمام باللغة الانجليزية وخاصة فى القراءة والمحادثة (شرط اساسى)، أما عن السن فلا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 30 عام والمؤهل (متوسط – فوق متوسط – عالى).



وعن مميزات العمل المقدمة من شركة جمران بالسعودية فتشمل: سكن مناسب، وجبة غذاء يوميا، مواصلات، تأمين طبى، فضلا عن مدة التعاقد عامين من تاريخ مباشره العمل.