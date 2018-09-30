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منوعات

عالم ألماني يطلب من زوجته عرض جثته بمعرضه للموتى بعد وفاته .. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:32 م
صدى البلد
أحمد شريف
طلب عالم ألماني معروف باسم "طبيب الموت" وهو مريض بشكل خطير أن تعرض جثته في معرضه بعد مماته، وذلك فقًا لما ذكرته زوجته.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يعني الدكتور جونتر فون هاجينز مخترع "التجصيص" وهي تقنية أو عملية تستخدم في علم التشريح للحفاظ على الجسم أو أجزاء الجسم في أواخر 1970 ويشتهر بعمله في الحفاظ على الجثث ، من مرض باركنسون " الشلل الرعاش".

كشفت زوجته الدكتورة أنجلينا والي أنها هي الشخص الوحيد الذي يثق بها العالم لمواصلة إرثه.

وأضافت أن فون هاجينز يريد أيضًا أن يصبح جزءًا من أحدث معرض له في العالم ، والذي من المقرر افتتاحه للجمهور في لندن هذا الأسبوع ويتألف من 2600 متر مربع من الأعضاء والجماجم والجثث.

وقد كشفت زوجته الدكتور والي ، وهي مشورة ألمانية ، كيف أن مطالب زوجها بعد وفاته أذهلتها.

ومع ذلك ، قالت إنها أدركت في النهاية أنها ستضطر لإنهاء عمل زوجها لأنه سيكون "تعبيرًا عن الحب".

وكشفت زوجة العالم عن رغبته في الظهور في مدخل المتحف. ومع ذلك ، تعترف زوجته بأنها تعتمد على كيفية استجابة الجسم لعملية التجصيص.

قد تستغرق عملية التجصيص نفسها حوالي عام لإكمالها، حيث يتم ضخ الفورمالين في الجسم من خلال الشرايين لوقف التسوس.

بعد ذلك تتم إزالة الأنسجة الدهنية والضامة ، إلى جانب دهون الجسم والماء.

يتم وضع مطاط السيليكون داخل الجسم ويخترق كل خلية. بعد ذلك ، يمكنك وضع الجسم بالطريقة التي تريدها واستخدام الأسلاك والمشابك للحفاظ على مكانها.

ثم يتم تقوية الجسم بالغاز أو الضوء أو الحرارة. تستغرق العملية بأكملها حوالي 1500 ساعة عمل.
عالم ألماني يطلب من زوجته عرض جثته بمعرضه للموتى بعد وفاته .. صور
عالم ألماني يطلب من زوجته عرض جثته بمعرضه للموتى بعد وفاته .. صور
عالم ألماني يطلب من زوجته عرض جثته بمعرضه للموتى بعد وفاته .. صور
عالم ألماني يطلب من زوجته عرض جثته بمعرضه للموتى بعد وفاته .. صور

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