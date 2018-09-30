حبش النادي يتفقد مبنى رئاسة جامعة العريش ..صور

تفقد الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، مبني رئاسة الجامعة بجوار مجلس مدينة العريش.





وأكد ضرورة سرعة الانتهاء من تجهيز الغرف والقاعات الرئيسية ورفعاي مخلفات خارج المبني تمهيدا لتوفير الفرش اللازم، موضحًا أنه تم رفع كفاءة وتطوير المبني الذي كان يشغل كلية التربية قبل انتقالها الي الحرم الجامعي بضاحية السلام.





وأوضح أن المبنى أصبح لائقًا ليكون مقرًا لرئاسة الجامعة واستقبال الوفود الزائرة الي المحافظة، وكذلك تجهيز قاعات لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، إلي جانب انشاء مركز اعلام متطور يخدم انشطة الجامعة وعنليات البحث العلمي والتطبيقات الخاصة بنتائج البحوث التي يجريها أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات.