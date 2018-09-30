وسقطت أغلى طائرة في التاريخ.. قصة انهيار الشبح الأمريكية للمرة الأولى

حادث تحطم الطائرة الأمريكية (F 35 بي) الملقبة بالشبح، لا يزال يخلق جدلًا واسعًا، إذ يعد هذا السقوط المفاجئ خارج القاعدة الجوية لـ المارينز في ولاية ساوث كارولاينا هو أول سقوط من نوعه لهذا الطراز من الطائرات، ويعد ضربة لصناعة أمريكية عملاقة بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي.



حسب تقارير أمريكية، فإن الطائرة الشبح كانت في طريقها لتنفيذ غارة أمريكية على مناطق تقع تحت سيطرة حركة طالبان في أفغانستان، وبينما كانت الطائرة تسير لتنفيذ أول طلعاتها حدث خللًا غامضًا أجبر قائد الطائرة على القفز منها، ومع أن الطيار كان سالمًا إلا أن سبب الحادث لا يزال مجهولًا.



الأقوى في العالم



للطائرة الشبح قدرات خارقة جعلتها الأقوى على مستوى العالم، إذ تتمتع بقدرات هائلة على التخفي من أجهزة الرصد "رادار"، كما أن لديها قدرات عالية من المناورة، ومزودة بدائرة اتصال مغلقة وآمنة بين الطيارين والقيادة، فضلًا عن تمتعها بمدى طيران واسع يصل إلى 2.220 كم بالوقود الداخلي .



الطائرة الشبح مزودة بصواريخ موجهة (جو- جو) وقنابل غير موجهة وصواريخ موجهة (جو-سطح) وصواريخ غير موجهة وقنابل موجهة بالليزر وقنابل موجهة تليفزيونية، كما أن بها نظام معلومات لوجستي أوتوماتيكي، ويمكنها أيضًا الإقلاع والهبوط العمودي .



أغلى منظومة عسكرية في التاريخ الأمريكي

تعتبر الطائرة الشبح أغلى منظومة عسكرية في التاريخ الأمريكي، وتقدر تكلفة مشروعها الذي بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي حوالي 400 مليار دولار أمريكي، وتنال الطائرة استحسان المنظومة العسكرية الأمريكية والمؤيدون لبرنامج التصنيع، ويتوقع أن يمتد عمر هذا النوع من الطائرات حتى عام 2070 .



الأغلى في فئة F35



يصل سعر الطائرة الواحدة من إف 35 بي إلى 115 مليون دولار، وهي الأغلى في فئة "إف 35" التي تضم أيضا "إف 35 إيه" التقليدية، و"إف 35 سي"، كما أن إف 35 بي التي تحطمت هي واحدة من بين 320 مقاتلة إف 35 على مستوى العالم .



دول تسلمت الطائرة