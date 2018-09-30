وسقطت أغلى طائرة في التاريخ.. قصة انهيار الشبح الأمريكية للمرة الأولى

حادث تحطم الطائرة الأمريكية (F 35 بي) الملقبة بالشبح، لا يزال يخلق جدلًا واسعًا، إذ يعد هذا السقوط المفاجئ خارج القاعدة الجوية لـ المارينز في ولاية ساوث كارولاينا هو أول سقوط من نوعه لهذا الطراز من الطائرات، ويعد ضربة لصناعة أمريكية عملاقة بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي.
حسب تقارير أمريكية، فإن الطائرة الشبح كانت في طريقها لتنفيذ غارة أمريكية على مناطق تقع تحت سيطرة حركة طالبان في أفغانستان، وبينما كانت الطائرة تسير لتنفيذ أول طلعاتها حدث خللًا غامضًا أجبر قائد الطائرة على القفز منها، ومع أن الطيار كان سالمًا إلا أن سبب الحادث لا يزال مجهولًا.
الأقوى في العالم
حسب تقارير أمريكية، فإن الطائرة الشبح كانت في طريقها لتنفيذ غارة أمريكية على مناطق تقع تحت سيطرة حركة طالبان في أفغانستان، وبينما كانت الطائرة تسير لتنفيذ أول طلعاتها حدث خللًا غامضًا أجبر قائد الطائرة على القفز منها، ومع أن الطيار كان سالمًا إلا أن سبب الحادث لا يزال مجهولًا.
الأقوى في العالم
الطائرة الشبح مزودة بصواريخ موجهة (جو- جو) وقنابل غير موجهة وصواريخ موجهة (جو-سطح) وصواريخ غير موجهة وقنابل موجهة بالليزر وقنابل موجهة تليفزيونية، كما أن بها نظام معلومات لوجستي أوتوماتيكي، ويمكنها أيضًا الإقلاع والهبوط العمودي.
أغلى منظومة عسكرية في التاريخ الأمريكي
الأغلى في فئة F35
يصل سعر الطائرة الواحدة من إف 35 بي إلى 115 مليون دولار، وهي الأغلى في فئة "إف 35" التي تضم أيضا "إف 35 إيه" التقليدية، و"إف 35 سي"، كما أن إف 35 بي التي تحطمت هي واحدة من بين 320 مقاتلة إف 35 على مستوى العالم.
دول تسلمت الطائرة
كما حصلت إسرائيل على الدفعة الأولى المكونة من طائرتين في عام 2016، وبموجب هذه الصفقة ستحصل إسرائيل على 48 طائرة بمجرد عام 2022، وبعد إتمام الصفقة علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن " ذراعنا الطولى أصبحت الآن أطول وأقوى" وهو ما يؤكد قوة الطائرة الشبح كسلاح فتاك في يد جيوش الدول التي حصلت عليها.