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أخبار البلد

حاجزو مدينة الصحفيين يلتقون بالنقيب لبحث أزمتهم .. الأربعاء

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:54 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
يلتقى الحاجزون بمدينة الصحفيين بـ ٦أكتوبر، بالنقيب عبدالمحسن سلامة يوم الاربعاء المقبل لبحث أزمة بناء المدينة.

ويبحث الحاجزون خلال اللقاء المرتقب، أزمة المدينة السكنية، وطرح عدة أفكار، لإنقاذ الأرض وإمكانية تسديد الأقساط المتراكمة عليها والمستحقة لوزارة الإسكان، إذ قرر الحاجزون التجمع يوم الأربعاء للقاء نقيب الصحفيين وتقديم كافة الأفكار التي توصلوا إليها.

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