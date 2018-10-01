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أخبار البلد

نقابة الصحفيين تنظم رحلة لبورسعيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:57 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم لجنة النشاط نقابة الصحفيين رحلة إلى مدينة بورسعيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لأعضائها خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت اللجنة، أن الرحلة مدتها 5 أيام ابتداء من الثلاثاء الموافق ٩ أكتوير لعدد 48 زميلا وزميلة أعضاء النقابة والأولوية لمن لم يسبق لهم السفر خلال الشهور الماضية، والسفر بأتوبيسات مصر للسياحة والإقامة كاملة بالمدينة الشبابية.

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