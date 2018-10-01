نقابة الصحفيين تنظم رحلة لبورسعيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

تنظم لجنة النشاط نقابة الصحفيين رحلة إلى مدينة بورسعيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لأعضائها خلال الأيام المقبلة.



وأوضحت اللجنة، أن الرحلة مدتها 5 أيام ابتداء من الثلاثاء الموافق ٩ أكتوير لعدد 48 زميلا وزميلة أعضاء النقابة والأولوية لمن لم يسبق لهم السفر خلال الشهور الماضية، والسفر بأتوبيسات مصر للسياحة والإقامة كاملة بالمدينة الشبابية.