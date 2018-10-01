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ديني

حكم من نذر صوم الإثنين والخميس دائمًا ثم عجز

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:35 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن النذر كاليمين فيجب على من نذر شيئًا لله أن يوفي بما نذره.

وأضاف جمعة، في إجابته على سؤال "نذر والدي إذا تحقق أمر ما سيصوم الإثنين والخميس ما دام حيًا وحافظ على نذره إلا أنه أصبح اليوم 72 سنة وعنده أمراض فلا يستطيع الصوم ماذا يفعل؟؟، أنه عندما نذر أن يصوم الإثنين والخميس عند تحقق أمر معين فتحقق الأمر الذى يتمناه فصام فهذا يكون أوفى بنذر، أما إن كان لا يستطيع أن ينفذ ما اشترطه على نفسه فكأنه سيخلى باليمين الذى أقسمه ومن أجل هذا الفهم وضع الفقهاء النذر مع الأيمان فقالوا كتاب النذور والأيمان سويا لأن النذر في قوة اليمين.

وأشار إلى أن من لا يستطيع اليمين له كفارة إما أن يطعما 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو ينتقل الى صيام ثلاثة أيام فهذه هى الكفارة فإذا لم يستطع الصيام فليخرج عن كل يوم مُد وهو عبارة عن 650 جرام رز يخرج هذا لوجه الله وينتهى النذر.

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