هالة زايد: مبادرة القضاء على فيروس سي تستهدف الاطمئنان على صحة المواطنين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية سوف تبدأ من صباح غدا 1 أكتوبر، وتسمى مبادرة "100 مليون صحة"، وتهدف لإخلاء مصر من مرضي فيروس سي في حلول عام 2020.



وأوضحت هالة ، خلال مؤتمر صحفي أذيع على فضائية TEN، أن الأمراض غير السارية تتمثل في مرضي الضغط، والسكر والسمنة، وتبدأ المرحلة الأولى بتسع محافظات، من بينهم جنوب سيناء، بورسعيد، الإسكندرية، بحيرة، دمياط، القليوبية، الفيوم وأسيوط.



وأشارت إلى أن كل المنظمات الدولية والجهات العالمية سوف تنضم إلي للمبادرة، مؤكدة أنه من الضروري مشاركة المواطنين بالمبادرة للكشف المبكر عن الأمراض، والاطمئنان على صحتهم، موضحة أن العلاج مجاني تماما.