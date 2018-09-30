جربي ريجيم الماء لخسارة 5 كيلو في أسبوع

عادة ما ينصح الأطباء بضرورة تناول كميات كبيرة من الماء خلال اليوم تصل إلى 3 ليتر يوميًا للحفاظ على الجسم رطبًا ولفوائده للبشرة والشعر، لكن هل فكرتي في علاقة الماء بخسارة الوزن؟ فهناك علاقة تجمع الأثنين حيث يمكنك تجربة ريجيم الماء لتلاحظين فقدان وزنك بسهولة وبسرعة خلال أسبوع واحد نظرًا لعدم احتواء الماء على سعرات حرارية.



ووفقًا لموقع health24 فريجيم الماء من أسهل أنواع الحمية الغذائية التي يمكنك تجربتها لأن شرب كمية كبيرة منه يملأ المعدة ويعطي إحساس بالشبع ويفقد شهيتك عن الطعام لساعات طويلة ويساعد في حرق الدهون.



كيف تطبقين ريجيم الماء؟

1-احرصي على تناول كوب كبير من الماء فور الاستيقاظ من النوم بشكل يومي

2-قبل وجبة الغداء بنصف ساعة، تناول كوبين من الماء الدافئ

3-يجب أن تتناولي من 8 إلى 9 أكواب من الماء على مدار اليوم.

4-احرصي على تناول عصائر طبيعية على مدار اليوم لكن دن إضافة السكر لها.

5-خلال تجربتك لريجيم الماء، احرصي على الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية فهي تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير.



إذا اتبعتي هذا النظام مع تناول الفواكه والخضروات وتقليل النشويات ستلاحظين فقدان 5 كيلو من وزنك في الأسبوع الأول.

