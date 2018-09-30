الحلم يتحقق .. انطلاق الدراسة بمدرسة الضبعة النووية اليوم.. محافظ مطروح: تأهل الطلاب على أحدث تقنيات الطاقة النووية.. التعليم: تضم 3 تخصصات وتخدم أول مشروع نووي على أرض مصر

نائب وزير التعليم:

مدة الدراسة بالمدرسة 5 سنوات وتتضمن تخصصات "الكترونيات وكهرباء وميكانيكا"

تخصيص 40% من مقاعد الدراسة لطلاب مطروح و60% لباقي المحافظات



تعليم مطروح:

إعطاء الطلاب المستجدين مهلة أسبوعًا لإحضار الملفات الأصلية للطلاب

نعمل على قدم وساق من أجل راحة ابنائنا الطلاب



محافظ مطروح:

توفير الإمكانيات للمدرسة النووية بالضبعة

المدرسة الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط



انطلقت الدراسة الفعلية، صباح اليوم الأحد، بالمدرسة النووية بالضبعة، ومن المقرر افتتاحها رسميا الأسبوع المقبل، بحضور وزير التعليم ومحافظ مطروح خلال الأسبوع القادم بعد الانتهاء من التعديلات البسيطة واكتمال التجهيزات.



وشهد أول طابور صباحي للطلاب حماسا وفرحة من الطلاب والتزم الطلاب والمدرسون بعد انتهاء الطابور بالجدول المقرر للحصص الدراسية.



وأكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التعليم بمطروح، أن التنسيق مستمر بين الإدارة العامة للتعليم الفني وتعليم مطروح بشأن اللمسات الاستعدادية النهائية بالمدرسة النووية.



وقال النيلي، إنه تم استقبال طلاب الصفين الأول والثاني بفندق الإقامة، وبدء الإعاشة الرسمية لهم، أمس السبت، وأشار الى أن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل راحة ابنائنا الطلاب واطمئنان أولياء الأمور على انطلاق الدراسة في أجواء هادئة.



وطمأن "النيلي" أولياء الأمور قائلًا: "أبناؤكم أمانة في أعناقنا جميعا.. يتلقون أحسن رعاية وأرقي معاملة من الجميع".



وأوضح مدير التعليم أنه أعطى تعليمات للتعليم الفني ومسئولي المدرسة النووية بإعطاء الطلاب المستجدين مهلة أسبوعًا لإحضار الملفات الأصلية للطلاب، كما طالب الطلاب بالاجتهاد خلال الدراسة لتحقيق الهدف من إنشاء المدرسة.



وأضاف مخاطبًا الطلاب -خلال زيارته للمدرسة اليوم: إنكم أيها الطلاب مستقبل مصر القادم خاصة مع إنشاء أول مشروع نووى على أرض مصر بمدينة الضبعة لافتا على تقديم كافة أوجه الدعم للمدرسة والتعليم بها.



وأكد أن المقبولين للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية هذا العام، تم انتقاؤهم كأفضل عناصر، واجتازوا اختبارات كشف الهيئة بإحدى المؤسسات التعليمية العسكرية بالقاهرة.



وأضاف أن المدرسة مقامة على أحدث النظم وأعلى المستويات، وهى الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط، والدراسة بها بنظام الـ 5 سنوات، ومقامة على مساحة 8,5 فدان، وتضم مبنى تعليمى بسعة 375 طالبا و10 معامل و15 فصلًا و3 ورش فنية، على مساحة 3 آلاف و260 مترًا مسطحًا، وملحق بها مبنيان سكنيان للطلاب والمعلمين بإجمالي مسطح 11 ألفًا و580 مترًا، مكونة من 5 أدوار سعة 436 سريرًا.



وتضم المبانى الملحقة بالمدرسة، مطبخ وقاعات للطعام وأخرى للمذاكرة ومغسلة وقاعات للأنشطة ومناطق خضراء وملعب قانونى لكرة القدم، وملعب خماسى متعدد الألعاب الرياضية، لممارسة الطلاب الأنشطة الرياضية المختلفة.



كما تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه المهندس علاء عبد الشكور، السكرتير العام المساعد نائبًا عن محافظ مطروح والدكتور سمير النيلى وكيل الوزارة اليوم الأحد أول يوم دراسة بمدرسة الضبعة النووية.



وأوضح "مجاهد" أن المدرسة سوف تخدم محطة الطاقة النووية بالضبعة ومدة الدراسة بالمدرسة 5 سنوات ويخضع الطلاب لـ 5 اختبارات لاختيار أفضل العناصر للالتحاق بالمدرسة.



وأضاف أن المدرسة داخلية وتوجد إقامة للطلاب داخل المدرسة وتم تخصيص 40% من مقاعد الدراسة لطلاب مطروح و60% لباقي المحافظات وتم إعداد برنامج تدريب المعلمين بالتعاون مع هيئة الطاقة النووية.



وأثنى مجاهد على نظام الدراسة بالمدرسة وعلى مستوى الطلاب، مؤكدا ضرورة الانضباط فى الدراسة لتحقيق الهدف من إنشائها.



وأشار إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب للتخصصات فى الثالث الثانوى إلى "إلكترونيات وكهرباء وميكانيكا" وتقوم الدراسة بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية على الالتزام والانضباط.



كما أكد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح أن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة تم اختيار موقعها لتميزه كموقع لوجيستى واستراتيجى فى المنطقة مع إطلاق المشروع النووي السلمي المصري.



وأضاف أن المدرسة تعمل على تدريب وتأهيل الطلاب على أحدث تقنيات الطاقة النووية علميًا وعمليًا.



وأشار المحافظ إلى أنه تم التوجيه لتوفير احتياجات المدرسة مع المتابعة المستمرة لتكون نموذجًا بين مدارس الجمهورية خاصة مع أهمية المدرسة كأول مدرسة متخصصة في المجال النووى بمصر.