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رياضة

تفاصيل اجتماع وفد الأهلي في ملعب السلام

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:11 م
النادي الاهلي
النادي الاهلي
عبد الحكيم ابو علم
أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنّ اللجنة المشكّلة للإشراف على تنظيم مباراة الفريق أمام وفاق سطيف الجزائري، قامت اليوم بزيارة استاد السلام، والتقت بالعميد ممدوح راغب، مدير الاستاد، في حضور الليبي علي الجيلاني، المنسق العام للمباراة، ومندوب شركة بريزنتيشن المالكة للاستاد، وذلك للاطلاع على الموقف العام، والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بتنظيم اللقاء نظرًا لأهميته وحرص الأهلي على خروج المباراة بالشكل اللائق.

وأضاف أن الزيارة ضمّت العامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس اللجنة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والعميد أحمد النحاس، نائب مدير فرع مدينة نصر، واللواء علاء صلاح الدين، مدير الأمن، والعميد محمود حزين، مدير أمن فرع مدينة نصر، وأمير توفيق، مدير إدارة التسويق، ووليد سليمان، من إدارة المتابعة، وكريم عبده.

وأشار المدير التنفيذي، إلي أن اللجنة ناقشت المحاور الرئيسية، بداية بدخول الجماهير فئة “التذكرة الموحدة”، من بوابة رقم “7”، مرورًا بدخول حاملي تذاكر المقصورة التابعين للاتحاد الإفريقي، من بوابة رقم “1”.

كما اطلعت اللجنة على مكان دخول الفريق الضيف “وفاق سطيف الجزائري”، والأماكن المخصصة لجماهيره، مع التأكيد على توفير كل سبل الراحة للجماهير الجزائرية خلال تواجدهم لتشجيع فريقهم.

وأكّد مرجان أن اللجنة طلبت من مسئولي هيئة استاد السلام، توفير العديد من اللوحات الاسترشادية لتوجيه الجماهير خلال المباراة، والاطلاع على غرفة التحكم الخاصة بمراقبة الملعب بالكاميرات للحفاظ على سلامة الجماهير.

وقال “إن اللجنة تهيب بجماهير الأهلي، الالتزام بالتشجيع المثالي، حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لتوقيع أي عقوبات على النادي خلال مشوار الفريق الإفريقي، والتي من الممكن أن تؤدي إلى حرمان النادي من جماهيره في النهائي.”

وواصل مرجان حديثه قائلا، “إنه بشكل عام، يثق في وعي جماهير الأهلي وانحيازها للوقوف بجوار فريقها. وإن اللجنة المشكلة ومن قبلها إدارة النادي، تقدر تمامًا الدور الكبير للجماهير في الإنجازات والبطولات كافة التي يحققها الأهلي، وتثق في تحليها بالتشجيع المثالي.”

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