غدا أولى احتفالات جامعة المنوفية بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر

تعقد كلية التربية بجامعة المنوفية، غدا الاثنين، اولي احتفالات الجامعة بالذكري الخامسة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان " أكتوبر نبض الشباب" .



ويحاضر فى الاحتفالية، اللواء أركان حرب الدكتور توفيق على منصور قائد مدرعات الجيش الثالث الميداني في حرب أكتوبر ورئيس إتحاد كتاب مصر فرع المنوفية عن دور الشباب والمسئولية، والدكتور السيد مكاوي أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة المنوفية حول التريخ حياة أمة، كما سيلقي الدكتور الدهشان ندوة عن الشباب والمستقبل.



تقام الاحتفالية، برعاية الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور جمال الدهشان عميد الكلية وبإشراف الدكتور على حسين لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة فتيحة بطيخ وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

