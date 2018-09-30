ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

غدا أولى احتفالات جامعة المنوفية بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:08 م
صدى البلد
مروة فاضل
تعقد كلية التربية بجامعة المنوفية، غدا الاثنين، اولي احتفالات الجامعة بالذكري الخامسة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان " أكتوبر نبض الشباب" .

ويحاضر فى الاحتفالية، اللواء أركان حرب الدكتور توفيق على منصور قائد مدرعات الجيش الثالث الميداني في حرب أكتوبر ورئيس إتحاد كتاب مصر فرع المنوفية عن دور الشباب والمسئولية، والدكتور السيد مكاوي أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة المنوفية حول التريخ حياة أمة، كما سيلقي الدكتور الدهشان ندوة عن الشباب والمستقبل.

تقام الاحتفالية، برعاية الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور جمال الدهشان عميد الكلية وبإشراف الدكتور على حسين لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة فتيحة بطيخ وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ترشيحاتنا

دينا الشربينى تتصدر تويتر بعد سفرها مع عمرو دياب لنيويورك

الأهلى والزمالك حبايب .. ننشر تشكيل اللجنة الرياضية بحزب الوفد

نقل أحمد جلال إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

نجم باريس سان جيرمان لـ صدى البلد: أهلاوي ويشرفني ارتداء قميص منتخب مصر .. حوار

مقاتلات إف 16 ترافق طائرة ولي العهد السعودي فور دخوله الكويت.. صور

جربي ريجيم الماء لخسارة 5 كيلو في أسبوع

إضراب عام في غزة والضفة.. غدًا

تفاصيل اجتماع وفد الأهلي في ملعب السلام

سعر الذهب اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018 في ختام التعاملات

الخيانة مسلسل لا ينتهى.. منجد يقتل عشيق زوجته ويلقي بالجثة في الترعة بالفيوم

صدى البلد يرصد لحظة رسم أكبر قلب رقمي في العالم بمصر.. فيديو وصور

فضيحة.. مسئول باكستاني يسرق محفظة دبلوماسي كويتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البريطانيون يروجون لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ .. صور

لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين..بالفيديو و الصور

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

الذهب الأبيض.. دمياط تحتفل بيوم حصاد القطن

فيديو

إلهامي الزيات: مصر من أوائل الدول المشاركة في بورصة برلين السياحية.. فيديو
إلهامى الزيات: منطقة سقارة من أغنى المناطق الأثرية بمصر .. فيديو
إلهامي الزيات: العاملون بالسياحة تراجعوا من 1.8 مليون إلى 600 ألف فقط
مات الولد.. 18 عاما على اغتيال محمد الدرة.. ومازالت جرائم الاحتلال مستمرة.. فيديو
الإنتاج الحربي يتقدم على النجوم بهدف في الشوط الأول.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟