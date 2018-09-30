مستقبل وطن بالقاهرة ينظم قافلة طبية للكشف على المواطنين بطرة البلد.. صور

نظم اليوم حزب مستقبل وطن بالقاهرة، قافلة طبية للكشف على المواطنين بمختلف التخصصات بمركز شباب طرة البلد بالمعادي.



وتم الكشف على ١٤٠٠ شخص وتضمنت القافلة ندوة حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى.



شارك في القافلة كل من د. هالة كمال (أمين المرأة) ريجان شكرى (أمين المساعد للمرأة)، وأكد رأفت العمدة أمين الحزب بالمعادي أن القافلة ستستمر حتى عصر باكر الأول من أكتوبر.