حنفي: سفاراتنا بالخارج تتعاون بشكل فعال مع المصريين بدول العالم.. فيديو

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج لديهم حالة من عدم الوعي، وذلك لعدم معرفة حقوقهم التي توفرها لهم الدولة، مشيرا إلى أن السفارات المصرية تتعاون بشكل كبير مع أي أزمات يواجهها المصريون بالخارج.



وأضاف "حنفي" في ندوة بموقع صدى البلد أن الاتحاد العام للمصريين بالخارج يقدم خدمات بشكل تطوعي ويعمل على مساعدة وخدمة المصريين بالخارج دون مقابل وذلك في جميع دول العالم.



وأوضح أن مصر تحارب من أجهزة مخابرات عالمية وخيانة من بعض الخونة الذين بدأوا في الاندثار، مشيرا إلى أنه رغم ذلك سوف تظل مصر شامخة بدعم ووقوف أبنائها بجانبيها.