البطوطي: أتمنى حضور محمد صلاح للجناح المصري ببورصة لندن.. فيديو

قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة السابق إنه يجب أن تشارك مصر في بورصة ومعرض لندن بعروض جاذبة في جناحها.



وأعرب مستشار وزير السياحة السابق، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية "عزة مصطفى" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، عن أمله فى حضور الفرعون المصري محمد صلاح الى الجناح المصري، والدكتور زاهي حواس أيضًا والسير مجدي يعقوب، مضيفًا: "لازم ننزل بكل ثقلنا".



وأكمل "البطوطى" : وزير الآثار الدكتور خالد العناني "وزير آثار بنكهة سياحية"، مشددًا على ضرورة تقديم تسهيلات وتخفيضات في جناح مصر لحضور المعالم السياحية في بلادنا.



وبدأ القطاع السياحي بشقيه الرسمي والخاص الاستعداد للمشاركة بقوة فى بورصة ومعرض لندن السياحي المعروف بـ «WTM» الذى يقام بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل.



يأتي ذلك في ظل استمرار حظر الحكومة البريطانية لسفر مواطنيها إلى مدينة شرم الشيخ منذ نوفمبر 2015 عقب حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء.