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رياضة

لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد إداري الفريق

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:42 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وافراد الجهاز الفني للفريق بعيد ميلاد أحمد زاهر اداري الفريق، وذلك قبل انطلاق مران اللاعبين مساء اليوم "الأحد" بملعب النادي.

وكان الفريق الأبيض استأنف تدريباته اليوم عقب العودة من الكويت وصعوده إلى دور الـ16 ببطولة زايد للأندية العربية.

تأتي تدريبات الفريق في إطار الاستعداد لمواجهة الهلال السعودي يوم 6 أكتوبر في بطولة السوبر المصرى السعودي ، على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بمدينة الرياض.

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