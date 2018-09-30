النائب محمد فؤاد يشارك في ندوة لجنة المرأة بـ محامين الجيزة.. الخميس

يشارك النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروف إعلاميا بمشروع قانون الوفد، في الندوة التي تقيمها لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة الخميس المقبل، بالنادي النهري بالعجوزة في تمام 7 مساء حول الأحوال الشخصية.



وقال الدكتور محمد فؤاد إن مشاركته في هذه الندوة تأتي في إطار استجابته لجميع الندوات والحوارات المجتمعية التي يدعو إليها لعرض مشروع قانونه للأحوال الشخصية وتلقى جميع الآراء والتعليقات حول مشروع القانون وحول مشروعات القوانين الأخرى.



وشدد "فؤاد" على أهمية الندوة التي تقيمها لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة لما ستسفر عنه من آراء متخصصين في القانون، وأن المحامين من أكثر فئات المجتمع التي تحتك بشكل مباشر ويومي مع القوانين وستساهم آرائهم في نقل صورة حقيقية لما يحدث على أرض الواقع وداخل أروقة المحاكم والمشكلات التي تواجههم مع القانون الحالي، وأضاف أن جميع الآراء مقبولة وقابلة للنقاش خاصة إذا كانت ستسهم في تحقيق الصالح العام للمجتمع.



الجدير بالذكر أن لجنة المرأة بنقابة محامي الجيزة ستقيم ندوة يوم الخميس المقبل حول الأحوال الشخصية برعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور النقيب الفرعي محمد فتحي البهنساوي، وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية.