ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

النائب محمد فؤاد يشارك في ندوة لجنة المرأة بـ محامين الجيزة.. الخميس

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:13 م
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
معتز الخصوصى
يشارك النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروف إعلاميا بمشروع قانون الوفد، في الندوة التي تقيمها لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة الخميس المقبل، بالنادي النهري بالعجوزة في تمام 7 مساء حول الأحوال الشخصية.

وقال الدكتور محمد فؤاد إن مشاركته في هذه الندوة تأتي في إطار استجابته لجميع الندوات والحوارات المجتمعية التي يدعو إليها لعرض مشروع قانونه للأحوال الشخصية وتلقى جميع الآراء والتعليقات حول مشروع القانون وحول مشروعات القوانين الأخرى.

وشدد "فؤاد" على أهمية الندوة التي تقيمها لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة لما ستسفر عنه من آراء متخصصين في القانون، وأن المحامين من أكثر فئات المجتمع التي تحتك بشكل مباشر ويومي مع القوانين وستساهم آرائهم في نقل صورة حقيقية لما يحدث على أرض الواقع وداخل أروقة المحاكم والمشكلات التي تواجههم مع القانون الحالي، وأضاف أن جميع الآراء مقبولة وقابلة للنقاش خاصة إذا كانت ستسهم في تحقيق الصالح العام للمجتمع.

الجدير بالذكر أن لجنة المرأة بنقابة محامي الجيزة ستقيم ندوة يوم الخميس المقبل حول الأحوال الشخصية برعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور النقيب الفرعي محمد فتحي البهنساوي، وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية.

ترشيحاتنا

صدى البلد يرصد لحظة رسم أكبر قلب رقمي في العالم بمصر.. فيديو وصور

فضيحة.. مسئول باكستاني يسرق محفظة دبلوماسي كويتي

هاآرتس تحذر: العلم الإسرائيلي سيرفرف فوق قطر.. وغزة سوف تشتعل

مقاتلات إف 16 ترافق طائرة ولي العهد السعودي فور دخوله الكويت.. صور

عودة فريق الشرقية للممتاز ب .. وهبوط أبي صقل للقسم الثالث بقرار المحكمة

إصابة حارس مرمى الأهلي قبل مباراة وفاق سطيف

تحرك عسكري أمريكي مفاجئ نحو الصين

حاكم دبي يبني قصرا جديدا في ممتلكاته الاسكتلندية يتسع لأبنائه الـ 23.. صور

يورجن كلوب يستعين بفكرة الدراجة لحل لغز غياب محمد صلاح عن التهديف

وفاء عامر تثير الجدل بتاتو لآية قرآنية

خانت زوجها مع ابن خاله.. القصة الكاملة للعثور على قتيل في ترعة بالفيوم

أحمد مالك : مشاركتي في لجنة تحكيم بالجونة أتاحت لي مشاهدة أفلام متنوعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البريطانيون يروجون لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ .. صور

لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين..بالفيديو و الصور

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

الذهب الأبيض.. دمياط تحتفل بيوم حصاد القطن

فيديو

إلهامي الزيات: مصر من أوائل الدول المشاركة في بورصة برلين السياحية.. فيديو
إلهامى الزيات: منطقة سقارة من أغنى المناطق الأثرية بمصر .. فيديو
إلهامي الزيات: العاملون بالسياحة تراجعوا من 1.8 مليون إلى 600 ألف فقط
مات الولد.. 18 عاما على اغتيال محمد الدرة.. ومازالت جرائم الاحتلال مستمرة.. فيديو
الإنتاج الحربي يتقدم على النجوم بهدف في الشوط الأول.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟