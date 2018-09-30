فيل عملاق يدهس طفلا حاول مراقبته.. فيديو وصور مروعة

سحق فيل عملاق طالبا حتى الموت في الهند، بعد اندهاش قطيع من الفيلة لرؤيتهم مجموعة من الأطفال الذين جاءوا لمشاهدة الحيوانات.



وتظهر الصور المروعة التي تم التقاطها في 11 سبتمبر في غابة سويياكاناري في جهارخاند، الذعر الذي أصاب مجموعة من الصبية، بعد أن صُدموا بمجموعة من الأفيال أثناء مراقبتهم للقطيع عن قرب، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".



يمكن رؤية فيديو الفيل يطارد طفلًا في حقل قبل أن يختفي من المنظر، بينما تُسمع أصوات المتفرجين وهم يصرخون.



